"Brasil é muito favorito": quem pode ameaçar a Seleção no Grupo C da Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira caiu no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e terá pela frente Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase do torneio. O novo episódio do podcast Deu Liga na Copa analisa a dificuldade da chave e quem pode surpreender o Brasil.
Apesar do favoritismo brasileiro, o grupo promete desafios importantes, principalmente diante da seleção marroquina, semifinalista do Mundial de 2022. Escoceses e haitianos, enquanto isso, são adversários capazes de surpreender.
Com um elenco cercado de expectativa e pressão pelo hexacampeonato, o Brasil chega à competição buscando confirmar o favoritismo e avançar com autoridade em uma Copa histórica de 48 equipes.
Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar