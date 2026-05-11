Algoz da Itália é a primeira seleção a ser convocada para a Copa do Mundo

Algoz da Itália na rodada decisiva da repescagem europeia, a Bósnia e Herzegovina foi a primeira seleção a anunciar seus 26 nomes para a disputa da Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México.
Nesta segunda-feira (11), o técnico Sergej Barbarez anunciou seus escolhidos, com o experiente Edin Dzeko, de 40 anos e maior artilheiro do país, e o herói Tabakovic, autor do gol de empate diante dos italianos.
Será a segunda participação da seleção em uma Copa do Mundo. Ela esteve na edição de 2014, em solo brasileiro, mas caiu na primeira fase após derrotas por 2 a 1 para a Argentina e 1 a 0 diante da Nigéria. A única vitória foi contra o Irã, por 3 a 1 com um gol de Dzeko.
O astro bósnio tem impressionantes 148 partidas disputadas pela seleção nacional e 73 gols marcados, média de 0,49 por partida disputada.
A seleção está no Grupo B e estreia diante do anfitrião Canadá, no dia 12 de junho, em Toronto. Depois, encara a Suíça (dia 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos) e o Catar (dia 24, em Seattle).
Além do veterano Dzeko, campeão do acesso na Alemanha com o Schalke 04 e Tabakovic, do Borussia Mönchengladbach, a Bósnia e Herzegovina tem outros bons nomes a serem observados, casos de Demirovic, do Sttutgart, e de Kolasinac, da Atalanta.
Os 26 convocados
- Goleiros - Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
- Defensores - Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens) e Stjepan Radeljic (Rijeka)
- Meio-campistas - Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karslruher), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV)
- Atacantes - Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04)