"Avaliar bem os prós e os contras", diz Ancelotti sobre possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti irá convocar os 26 jogadores para o Mundial na próxima segunda-feira (18). Frank Fife / AFP

A menos de uma semana para a convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti fez elogios a Neymar. Em entrevista à agência Reuters, o treinador comentou sobre a fase do jogador e sobre a cobrança dos torcedores para que ele seja chamado.

— Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos — afirmou Ancelotti.

Na sequência, o italiano falou sobre o atual momento do camisa 10 do Santos e fez elogios à forma física, já que Neymar tem atuado com maior regularidade.

— Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre, e que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que nos últimos tempos melhorou muito, está jogando com continuidade — explicou.

Segundo Ancelotti, não há pressão para convocar o atleta ou não. Mesmo assim, ele reforçou que não se trata de uma decisão simples:

— Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores.

Na pré-lista

Neymar é um dos 55 jogadores presentes na pré-lista da Seleção, que foi enviada à Fifa, na segunda-feira (11). Na próxima semana, o treinador irá selecionar 26 nomes para definir a convocação final. Sobre Neymar, Ancelotti garante ser a pessoa adequada para tomar a decisão da ida ou não do craque para a Copa do Mundo.

— Eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. Porque a informação que eu tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Então, eu sou a pessoa mais indicada. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros, comparando com outros. Disso, estou seguro — garantiu.

Cronograma da Seleção

Após o envio da pré-lista de 55 jogadores na segunda-feira (11), o próximo passo da Seleção Brasileira é a convocação dos 26 nomes para a Copa do Mundo. Ela será realizada na segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã.

A ideia da CBF é que os jogadores se apresentem em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma semana após a convocação, com a preparação para os amistosos começando em 27 de maio. Quatro dias depois, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, em jogo que marca a despedida da Seleção do país.

A viagem para os Estados Unidos será em 1º de junho, a partir das 20h. Em solo americano, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, em Cleveland, no dia 6. Depois, estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em 13 de junho, em Nova York. Durante a campanha, o Brasil irá treinar no CT do New York Red Bulls, em Nova Jersey.