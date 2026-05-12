Auxiliar de Ancelotti confirma Neymar na pré-lista para a Copa do Mundo: "Sua condição física está melhorando"

Neymar tem mais dois jogos antes da convocação. Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

Se a presença de Neymar na pré-lista da Copa do Mundo era dúvida, ela virou confirmação por David Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti na Seleção, em entrevista ao Tripletta, o podcast da Gazzetta dello Sport, da Itália.

A relação com 55 nomes precisava ser enviada à Fifa até a última segunda-feira (11).

— Se ele está nessa lista é porque sua condição física está melhorando. Depois, até o dia 18 de maio, faremos a redução até chegar aos 26 que irão para os Estados Unidos — explicou Davide Ancelotti.

Ainda que esteja na lista prévia, Neymar, no entanto, não tem seu nome assegurado no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

A lista com 55 nomes é uma das exigências da Fifa para a Copa do Mundo. Todos são inscritos na competição, mas só 26 fazem parte da delegação. As seleções têm até a data da abertura da competição, dia 11 de junho, para realizarem alterações.

A convocação definitiva será feita por Ancelotti no dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos envolvidos na final da Champions, entre PSG e Arsenal.

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