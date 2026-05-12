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Auxiliar de Ancelotti confirma Neymar na pré-lista para a Copa do Mundo: "Sua condição física está melhorando"

Camisa 10 do Santos, no entanto, pode não aparecer na lista final do treinador italiano

Zero Hora

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