Atacante da Alemanha na Copa faz montagem com foto icônica de Ronaldo Fenômeno

Instagram do jogador alemão. Reprodução / Instagram / @jamielaweling

A Alemanha divulgou a numeração oficial para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e o atacante Jamie Leweling, do Stuttgart, utilizará a camisa 9. Apesar de já ter atuado como centroavante, sua posição de origem é pelas pontas. Porém, ele aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira.

Em sua conta oficial do Instagram, Leweling trocou sua foto por uma montagem com seu rosto na icônica foto de Ronaldo Fenômeno, com o corte "Cascão", na Copa do Mundo de 2002.

O que chamou mais a atenção foi o fato da final daquele Mundial ser disputado justamente contra a Alemanha, e Ronaldo ter marcado os dois gols da Seleção Brasileira.