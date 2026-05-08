Às vésperas da convocação de Ancelotti, relembre a presença da dupla Gre-Nal nas Copas do Mundo; veja lista

Faltando 10 dias para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, Zero Hora traz uma lista de jogadores da dupla Gre-Nal com contribuições diretas em Mundiais.
Desde 1950, Grêmio e Inter tiveram atletas convocados para defender seus respectivos países em 11 edições diferentes. A curiosidade é que em algumas vezes, não eram pelo Brasil. Entre os da Seleção, três foram campeões.
Cronologicamente, a primeira convocatória de jogadores do Rio Grande do Sul foi em 1950. O zagueiro Nena e o atacante Adãozinho, ambos do Inter, fizeram parte da Seleção no Mundial disputado em casa.
Depois dos colorados vieram dois gremistas. O centroavante Alcindo esteve na Inglaterra em 1966 e Everaldo era o titular da lateral esquerda na final de 1970, contra a Itália, em solo mexicano. E foi ele o primeiro jogador de um time do RS a ser campeão.
Quatro colorados nos anos 1970
Em 1974, o Inter teve três jogadores convocados. Carpegiani e Valdomiro estavam na equipe brasileira na Alemanha. A curiosidade veio com o terceiro: Elias Figueroa foi o primeiro de time gaúcho a ser convocado por uma seleção estrangeira.
O Colorado voltou a ter outro chamado em 1978, no torneio disputado na Argentina. E não foi Falcão, como se sabe, no que é considerada uma das grandes injustiças das convocações. Batista foi levado por Claudio Coutinho.
Aí entram duas curiosidades: Batista voltou à Copa em 1982, mas àquela altura era jogador do Grêmio; e Falcão foi convocado, mas pertencia à Roma. Voltando à dupla Gre-Nal, o tricolor Paulo Isidoro e o colorado Edevaldo integraram a lista de Telê Santana na Espanha.
Em 1986, no México, Mauro Galvão e o uruguaio Ruben Paz estavam no Inter. Em 1990, o representante colorado era Taffarel (que seria vendido ao Parma durante a Copa da Itália).
Seriam necessários 12 anos para que integrantes de clubes gaúchos voltassem a ser chamados para a Canarinho. Mas em 1998, a invasão paraguaia no RS premiou o zagueiro Rivarola, do Grêmio, e o volante Enciso, do Inter, ambos treinados por Carpegiani durante a Copa da França.
Dobradinha tricolor no Penta
Em 2002, o Penta na Coreia do Sul e no Japão veio com os gremistas Anderson Polga e Luizão. O centroavante viveu uma situação inusitada: jogou só o primeiro semestre no Grêmio justamente para não ficar sem clube, já que estava pré-convocado por conta do gol que classificou a Seleção para a Copa.
Foram mais 12 anos de hiato de convocados "gaúchos" até Charles Aránguiz, do Inter, ser chamado pela seleção chilena para a Copa do Mundo de 2014, novamente no Brasil. Em 2018, Geromel foi um dos convocados por Tite para o Mundial da Rússia. O ídolo tricolor foi o último do Estado a disputar um Mundial, já que em 2022 ninguém daqui fez parte das listas.
Para 2026, existe a expectativa pelo retorno de jogadores da dupla Gre-Nal na primeira edição com três países-sede e 48 seleções. No caso colorado, o goleiro Sérgio Rochet (Uruguai), o zagueiro Félix Torres (Equador) e os atacantes Rafael Borré e Johan Carbonero (Colômbia) estiveram na última data Fifa.
No Grêmio, são dois paraguaios: o zagueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti, que está lesionado e corre contra o tempo para estar à disposição no torneio do Canadá, Estados Unidos e México.
Confira a lista:
Brasil 1950
- Inter — Nena (zagueiro) e Adãozinho (atacante)
Inglaterra 1966
- Grêmio — Alcindo (atacante)
México 1970
- Grêmio — Everaldo (lateral-esquerdo)
Alemanha 1974
- Inter — Carpegiani (meia) e Valdomiro (atacante) e Figueroa (zagueiro)
Argentina 1978
- Inter — Batista (volante)
Espanha 1982
- Grêmio — Batista (volante) e Paulo Isidoro (meia)
- Inter — Edevaldo (lateral-direito)
México 1986
- Grêmio — Valdo (meia)
- Inter — Mauro Galvão (zagueiro) e Ruben Paz (meia)
Itália 1990
- Inter — Taffarel (goleiro)
França 1998
- Grêmio — Rivarola (zagueiro)
- Inter — Enciso (volante)
Coreia do Sul e Japão 2002
- Grêmio — Anderson Polga (zagueiro) e Luizão (atacante)
Brasil 2014
- Inter — Aránguiz (volante)
Rússia 2018
- Grêmio — Geromel (zagueiro)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲