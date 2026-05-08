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Às vésperas da convocação de Ancelotti, relembre a presença da dupla Gre-Nal nas Copas do Mundo; veja lista

Grêmio e Inter tiveram representantes em 11 edições do Mundial, inclusive por seleções estrangeiras e com títulos históricos

Rafael Diverio

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