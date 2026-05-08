Às vésperas da convocação de Ancelotti, relembre a presença da dupla Gre-Nal nas Copas do Mundo; veja lista

Geromel e Aránguiz foram os dois últimos atletas da dupla Gre-Nal a serem convocados para a Copa do Mundo. Pedro Martins/Martin Bernetti / Divulgação

Faltando 10 dias para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, Zero Hora traz uma lista de jogadores da dupla Gre-Nal com contribuições diretas em Mundiais.

Desde 1950, Grêmio e Inter tiveram atletas convocados para defender seus respectivos países em 11 edições diferentes. A curiosidade é que em algumas vezes, não eram pelo Brasil. Entre os da Seleção, três foram campeões.

Cronologicamente, a primeira convocatória de jogadores do Rio Grande do Sul foi em 1950. O zagueiro Nena e o atacante Adãozinho, ambos do Inter, fizeram parte da Seleção no Mundial disputado em casa.

Depois dos colorados vieram dois gremistas. O centroavante Alcindo esteve na Inglaterra em 1966 e Everaldo era o titular da lateral esquerda na final de 1970, contra a Itália, em solo mexicano. E foi ele o primeiro jogador de um time do RS a ser campeão.

Quatro colorados nos anos 1970

Em 1974, o Inter teve três jogadores convocados. Carpegiani e Valdomiro estavam na equipe brasileira na Alemanha. A curiosidade veio com o terceiro: Elias Figueroa foi o primeiro de time gaúcho a ser convocado por uma seleção estrangeira.

O Colorado voltou a ter outro chamado em 1978, no torneio disputado na Argentina. E não foi Falcão, como se sabe, no que é considerada uma das grandes injustiças das convocações. Batista foi levado por Claudio Coutinho.

Aí entram duas curiosidades: Batista voltou à Copa em 1982, mas àquela altura era jogador do Grêmio; e Falcão foi convocado, mas pertencia à Roma. Voltando à dupla Gre-Nal, o tricolor Paulo Isidoro e o colorado Edevaldo integraram a lista de Telê Santana na Espanha.

Em 1986, no México, Mauro Galvão e o uruguaio Ruben Paz estavam no Inter. Em 1990, o representante colorado era Taffarel (que seria vendido ao Parma durante a Copa da Itália).

Seriam necessários 12 anos para que integrantes de clubes gaúchos voltassem a ser chamados para a Canarinho. Mas em 1998, a invasão paraguaia no RS premiou o zagueiro Rivarola, do Grêmio, e o volante Enciso, do Inter, ambos treinados por Carpegiani durante a Copa da França.

Dobradinha tricolor no Penta

Em 2002, o Penta na Coreia do Sul e no Japão veio com os gremistas Anderson Polga e Luizão. O centroavante viveu uma situação inusitada: jogou só o primeiro semestre no Grêmio justamente para não ficar sem clube, já que estava pré-convocado por conta do gol que classificou a Seleção para a Copa.

Foram mais 12 anos de hiato de convocados "gaúchos" até Charles Aránguiz, do Inter, ser chamado pela seleção chilena para a Copa do Mundo de 2014, novamente no Brasil. Em 2018, Geromel foi um dos convocados por Tite para o Mundial da Rússia. O ídolo tricolor foi o último do Estado a disputar um Mundial, já que em 2022 ninguém daqui fez parte das listas.

Para 2026, existe a expectativa pelo retorno de jogadores da dupla Gre-Nal na primeira edição com três países-sede e 48 seleções. No caso colorado, o goleiro Sérgio Rochet (Uruguai), o zagueiro Félix Torres (Equador) e os atacantes Rafael Borré e Johan Carbonero (Colômbia) estiveram na última data Fifa.

No Grêmio, são dois paraguaios: o zagueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti, que está lesionado e corre contra o tempo para estar à disposição no torneio do Canadá, Estados Unidos e México.

Confira a lista:

Brasil 1950

Inter — Nena (zagueiro) e Adãozinho (atacante)

Inglaterra 1966

Grêmio — Alcindo (atacante)

México 1970

Grêmio — Everaldo (lateral-esquerdo)

Alemanha 1974

Inter — Carpegiani (meia) e Valdomiro (atacante) e Figueroa (zagueiro)

Argentina 1978

Inter — Batista (volante)

Espanha 1982

Grêmio — Batista (volante) e Paulo Isidoro (meia)

— Batista (volante) e Paulo Isidoro (meia) Inter — Edevaldo (lateral-direito)

México 1986

Grêmio — Valdo (meia)

— Valdo (meia) Inter — Mauro Galvão (zagueiro) e Ruben Paz (meia)

Itália 1990

Inter — Taffarel (goleiro)

França 1998

Grêmio — Rivarola (zagueiro)

— Rivarola (zagueiro) Inter — Enciso (volante)

Coreia do Sul e Japão 2002

Grêmio — Anderson Polga (zagueiro) e Luizão (atacante)

Brasil 2014

Inter — Aránguiz (volante)

Rússia 2018

Grêmio — Geromel (zagueiro)