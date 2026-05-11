Argentina anuncia pré-lista para a Copa do Mundo com dois jogadores do Palmeiras

A Argentina anunciou nesta segunda-feira (11) a pré-lista com os 55 nomes da seleção para a Copa do Mundo 2026. Entre os chamados estão dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: o lateral-direito Giay e o atacante Flaco López, ambos do Palmeiras.
Lionel Scaloni anunciou 16 atletas do setor ofensivo, entre eles o astro Lionel Messi, na pré-lista com 55 nomes, uma tendência na América do Sul levar muitos atacantes à Copa do Mundo.
Lionel Messi será a referência dos atuais campeões mundiais novamente, ao lado de outros nomes de peso, como Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Mesmo fora do futebol europeu, Flaco López chega em bom momento, com 13 gols pelo Palmeiras no ano. Com a expectativa de nove convocados para o setor, são boas as chances de ele ir para a Copa.
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e encara Argélia (dia 16), Áustria (22) e Jordânia (27) na primeira fase.
Veja a pré-lista
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madri
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltran - River Plate
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madri
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman
- Lautaro di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo de Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madri
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madri
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madri
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milão
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madri
- Mateo Pellegrino - Parma