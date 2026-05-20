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Após quase ser chamado em 2022, gaúcho Ibañez celebra convocação para a Copa: “Agora posso dizer que estou pronto”; veja vídeo

Jogador chamado por Ancelotti desembarcou no Aeroporto Salgado Filho na noite desta terça-feira (19)

Antonio Oliveira

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