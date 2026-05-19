Após nova convocação para a Copa, mãe de Alisson relembra início da carreira do goleiro: "Sempre acreditamos"

Alisson deve ser titular de Ancelotti na Copa. Evaristo Sa / AFP

O goleiro Alisson Becker disputará terceira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira (18), ele será um dos 26 atletas à disposição para a busca pelo hexa.

Gaúcho de Novo Hamburgo, Alisson iniciou a carreira nas categorias de base do Inter. A mãe Magali relembra o começo da trajetória dos filhos e comemora os frutos colhidos ao longo do percurso.

— Os meninos começaram num campinho de futebol onde nós morávamos, em Novo Hamburgo, e a coisa foi crescendo, foram disputar campeonatos na praia, então ali o pessoal começar a observar que o Muriel jogava bem. Nós colocamos numa escolinha de base lá em Novo Hamburgo — completou, em entrevista ao Timeline:

— Deu certo, Muriel foi para o profissional do Inter. E neste meio tempo o Alisson já estava na base, também. Então, foi maravilhoso. A gente sempre acreditou e, ao mesmo tempo, não se deslumbrou com isso.

Agora, ela poderá desfrutar de mais uma Copa do Mundo com o filho em campo. Em 2018 e 2022, Alisson foi o titular da Seleção Brasileira. Desta vez, viaja para a disputa com a mesma expectativa.

— Vocês não têm ideia de quanto é maravilhoso esse orgulho que temos de poder ter vivido toda essa história de vida e podermos estar assistindo e vivendo tudo isso agora — comemorou Magali.