Aplicativos agilizam troca de figurinhas do álbum da Copa e conectam colecionadores; veja como funciona

Álbum da Copa do Mundo 2026 tem 980 cromos. Daniel Costa / Grupo RBS

Completar o álbum da Copa do Mundo vai muito além da sorte nos pacotinhos. Com o aumento do número de seleções na edição de 2026 e, consequentemente, da quantidade de cromos disponíveis, aplicativos passaram a ganhar espaço entre colecionadores que buscam organizar as figurinhas, localizar trocas e gastar menos dinheiro até completar o álbum.

Disponíveis para Android e iPhone, os apps funcionam como aliados digitais dos colecionadores. Alguns são focados apenas na organização da coleção, permitindo marcar figurinhas faltantes e repetidas. Outros vão além e conectam usuários para facilitar trocas presenciais ou online. Há ainda plataformas voltadas exclusivamente para álbuns digitais.

Um dos aplicativos para a atividade é o “Q-Figurinhas”, criado para ajudar colecionadores do álbum da Copa de 2026 a organizar e agilizar trocas. Outra opção é o “Cromo26, que tem funções parecidas.

Abaixo, Zero Hora apresenta alguns dos principais aplicativos ligados ao álbum do Mundial e suas funções: