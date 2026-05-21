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Aplicativos agilizam troca de figurinhas do álbum da Copa e conectam colecionadores; veja como funciona

Com a ampliação de seleções, aplicativos ajudam colecionadores a organizar figurinhas e encontrar trocas

Zero Hora

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