Aplicativos agilizam troca de figurinhas do álbum da Copa e conectam colecionadores; veja como funciona

Completar o álbum da Copa do Mundo vai muito além da sorte nos pacotinhos. Com o aumento do número de seleções na edição de 2026 e, consequentemente, da quantidade de cromos disponíveis, aplicativos passaram a ganhar espaço entre colecionadores que buscam organizar as figurinhas, localizar trocas e gastar menos dinheiro até completar o álbum.
Disponíveis para Android e iPhone, os apps funcionam como aliados digitais dos colecionadores. Alguns são focados apenas na organização da coleção, permitindo marcar figurinhas faltantes e repetidas. Outros vão além e conectam usuários para facilitar trocas presenciais ou online. Há ainda plataformas voltadas exclusivamente para álbuns digitais.
Um dos aplicativos para a atividade é o “Q-Figurinhas”, criado para ajudar colecionadores do álbum da Copa de 2026 a organizar e agilizar trocas. Outra opção é o “Cromo26, que tem funções parecidas.
Abaixo, Zero Hora apresenta alguns dos principais aplicativos ligados ao álbum do Mundial e suas funções:
- Q-Figurinhas: aplicativo criado para ajudar colecionadores do álbum da Copa de 2026 a organizar e agilizar trocas. Permite cadastrar figurinhas repetidas e faltantes, localizar usuários próximos com interesses compatíveis e marcar encontros em pontos de troca presenciais. A proposta é acelerar o processo sem perder a socialização tradicional do álbum.
- Cromo26: lançado para acompanhar o álbum da Copa de 2026, o app permite controlar figurinhas obtidas, acompanhar estatísticas do álbum e localizar colecionadores próximos para trocas. Também oferece escaneamento automático das figurinhas pela câmera do celular.
- Outros aplicativos: opções como “Figurinhas Copa 2026 Album”, “Check Figurinhas Copa 2026” e “Controle Figurinhas Copa 2026” oferecem funções semelhantes, como marcação de figurinhas faltantes, separação de repetidas e compartilhamento de listas com amigos.