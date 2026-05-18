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Antes da lista, Ancelotti pede informações ao Santos sobre condição física de Neymar

Aos 34 anos, atacante santista é a principal dúvida na convocação dos 26 da Seleção Brasileira que irão à Copa. Nominata será divulgado nesta segunda (18), às 17h, no Museu do Amanhã 

Rodrigo Oliveira

direto do Rio de Janeiro

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Eduardo Gabardo

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