Antes da lista, Ancelotti pede informações ao Santos sobre condição física de Neymar

Neymar é a grande dúvida da lista que será divulgada nesta segunda-feira. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Às vésperas do anúncio da lista dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa, a comissão técnica da Seleção Brasileira pediu ao Santos informações sobre a condição física de Neymar.

Nos últimos dias, o estafe santista enviou à equipe liderada por Carlo Ancelotti relatórios objetivos sobre o desempenho e a performance do atacante de 34 anos em treinos e jogos.

Nos bastidores da CBF, a iniciativa é avaliada como uma confirmação de que o treinador italiano no mínimo cogita levar o atacante do Santos à Copa. Tudo dependerá da sua questão física.

Os dados enviados serão decisivos na escolha de Ancelotti de convocar ou não Neymar. O atleta é a principal dúvida na lista, que será anunciada nesta segunda (18), a partir das 17h, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Em vários momentos desde que assumiu o cargo, Ancelotti deixou claro que a questão física seria determinante para a decisão de levar ou não o atacante ao Mundial.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele puder chegar à próxima Copa do Mundo 100%, ele pode estar na Copa do Mundo. É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem. Ele tem que trabalhar para estar em 100% das suas possibilidades. Esta é uma opinião minha e de toda a comissão que vê e verá os jogos dele nos próximos meses _ disse Ancelotti em março, ao convocar a Seleção para os amistosos contra França e Croácia.

Na última semana, em entrevista ao The Guardian, o treinador referendou a importância da questão física para o camisa 10 do Santos ser convocado.

— Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim — declarou.