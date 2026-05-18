Ancelotti explica convocação de goleiro do Grêmio para a Copa do Mundo: "Não precisava ser testado"

Além do assunto Neymar, outro tema foi bastante citado foi a presença de Weverton na lista da Copa do Mundo. O goleiro do Grêmio foi a maior surpresa da lista de Carlo Ancelotti, e comporá o trio com Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe), os mesmos da edição passada.

— Os outros goleiros foram testados, mas decidimos que, para essa competição, precisamos da experiência. Weverton não precisava ser testado — comentou Ancelotti, ao explicar a escolha.

A Seleção se apresenta no dia 27 (à exceção de quem estiver envolvido na final da Champions League, casos de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli). O Brasil joga contra o Panamá no domingo (31), no Maracanã, e viaja para Nova Jersey e inicia a preparação no local da Copa do Mundo.