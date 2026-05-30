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Ancelotti descarta corte de Neymar da Seleção: "Estes 26 vão jogar a Copa"

Camisa 10 do Santos é dúvida para a estreia por conta de uma lesão na panturrilha direita

Filipe Duarte

Direto de Teresópolis (RJ)

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