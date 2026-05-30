Ancelotti descarta corte de Neymar da Seleção: "Estes 26 vão jogar a Copa"

Técnico italiano acredita na recuperação do jogador ainda na fase de grupos. Filipe Duarte / Agencia RBS

Neymar não será cortado da Seleção Brasileira. A garantia foi dada pelo técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), antes do amistoso contra o Panamá.

— Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual — disse.

O camisa 10 do Santos teve diagnosticada uma lesão grau 2 na panturrilha direita quando se apresentou à Granja Comary, em Teresópolis. O laudo surpreendeu a CBF, que havia sido comunicada pelo clube paulista que o atleta tinha somente um edema.

Desta forma, Neymar não poderá ser utilizado nos dois amistosos antes do Mundial, contra Panamá e Egito. Além disso, já é dúvida para a estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho.

— Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele vai se recuperar rápido. Ele vai estar conosco até o dia que vai se recuperar e vai estar disponível. Pensamos que ele poderá estar recuperado para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se não puder se recuperar para o primeiro, vai se recuperar para o segundo jogo — comentou o treinador italiano.