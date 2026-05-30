Ancelotti confirma Seleção para amistoso com Panamá e elogia goleiro do Grêmio: "Experiente"

Mesmo elogiado, Weverton será reserva de Alisson contra o Panamá. Filipe Duarte / Agencia RBS

Carlo Ancelotti não fez mistério. Na última pergunta da entrevista coletiva concedida na manhã deste sábado (30), na Granja Comary, o técnico italiano confirmou a escalação que enfrentará o Panamá em amistoso, no Maracanã, a partir das 18h30min deste domingo (31).

Com bom humor, permitiu que o repórter completasse o time quando esqueceu o nome do lateral-esquerdo, mas seguiu do goleiro ao atacante: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha. Neymar está lesionado.

Gre-Nal no gol

A resposta também encerrou uma dúvida sobre o goleiro titular, já que o ex-colorado Alisson volta de lesão muscular, enquanto Weverton, do Grêmio, foi flagrado em uma conversa a sós com o treinador no treinamento de sexta-feira (29).

— Não falei com Weverton antes da convocação. Foi só uma decisão técnica de escolher um goleiro experiente, muito seguro, porque acho que pode nos ajudar. Sentimos muito pelo Bento, Hugo (Souza) e John, mas por ser Mundial escolhemos um jogador que em teoria tem mais experiência — explicou.

Desfalques

Além de Neymar que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, Ancelotti não poderá contar com mais três atletas no jogo contra o Panamá.

O atacante Gabriel Martinelli e os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos disputarão na tarde deste sábado (30), em Budapeste, na Hungria, a final da Liga dos Campeões. Assim, só se apresentarão à Seleção nos Estados Unidos.

— Muito difícil falar com eles. Não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte ao Marquinhos ou aos dois Gabriel. Vamos assistir ao jogo. O mais importante é que terminem o jogo bem. A final é sempre difícil de ter favorito. Vai ser uma final com entretenimento, são duas equipes que mereceram o feito — destacou ele.

Após a entrevista, Ancelotti comandará o último treino em Teresópolis. Na sequência, a delegação desce a Serra rumo ao Rio de Janeiro. O embarque para os Estados Unidos ocorre na segunda (1º). No dia 6 de junho, em Cleveland, realiza um segundo amistoso contra o Egito. A estreia na Copa está marcada para o dia 13, contra Marrocos, em Nova Jersey.