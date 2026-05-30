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Ancelotti confirma Seleção para amistoso com Panamá e elogia goleiro do Grêmio: "Experiente"

Brasil enfrenta o Panamá, às 18h30min deste domingo, no Maracanã

Filipe Duarte

Direto de Teresópolis (RJ)

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