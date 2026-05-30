Ancelotti começa a pintar o Brasil da Copa do Mundo em amistoso contra o Panamá

Técnico italiano terá quatro desfalques para o último jogo antes da viagem aos Estados Unidos. Rafael Ribeiro / CBF

Antes do artista apresentar sua obra ao público, ele faz um esboço. Apaga, redesenha, até passar para a tela aquilo que planejou. Esta será a função do amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, agendado para as 18h30min deste domingo (31), no ateliê chamado Maracanã, com ingressos esgotados há duas semanas.

Tal qual Michelangelo e Da Vinci, os compatriotas italianos que originaram a pintura renascentista no século XV, Carlo Ancelotti dará as primeiras pinceladas em busca do renascimento do Brasil rumo à Copa do Mundo.

— Esse jogo no Maracanã vai ser uma conexão legal com o povo brasileiro. Maracanã é uma casa da Seleção. Vai ser bem legal. A gente sabe que a Copa do Mundo já começou faz tempo. Vai ser muito importante essa conexão, essa despedida, e o que nós queremos é fazer um grande jogo — projetou o volante Casemiro, capitão do time de "Carleto".

Os panamenhos também estarão no Mundial, mas no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Para ambos, a partida precederá o embarque para a América do Norte. Da parte brasileira, a escalação mandada a campo no Rio de Janeiro dificilmente estreará contra Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no dia 13 de junho.

Isso porque os zagueiros considerados titulares estarão viajando de Budapeste, na Hungria, onde disputarão de lados opostos a final da Liga dos Campeões, no sábado (30), por PSG e Arsenal. Marquinhos e Gabriel Magalhães, que foram liberados do período de treinos na Granja Comary, terão as ausências supridas por Bremer e Leo Pereira.

No gol, o ex-colorado Alisson deve ser o escolhido para pegar ritmo de jogo. Afastado dos gramados por dois meses devido a uma lesão na coxa direita, o camisa 1 do Liverpool reapareceu há uma semana, na última rodada da Premier League. Por outro lado, o gremista Weverton, aguarda uma brecha.

— A Seleção sempre teve grandes goleiros que ajudaram muito em conquista de Copa. Então, é normal a cobrança. Mas não tenho dúvida que, quem foi escolhido para estar aqui hoje, vai ajudar — disse o atleta do Grêmio.

Novo ataque

Do meio para a frente, Ancelotti pode dar maior entrosamento a um quarteto final que jamais começou uma partida junto. Sem contar com Gabriel Martinelli, que também acompanha o Arsenal na decisão europeia, o treinador deve apostar em Luiz Henrique, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

— Não só nós quatro, mas outros atacantes quando entraram também conseguiram se adaptar às funções que o Ancelotti pede. Infelizmente, aconteceu algo muito triste (lesões de Estevão e Rodrygo). A gente sente os sentimentos ruins que os impedem de realizar um sonho. Mas, independente de quem começar jogando, vai ter tranquilidade e qualidade para exercer a função da melhor maneira possível — declarou Matheus Cunha, atacante do Manchester United.

Além disso, como se sabe desde a última quinta-feira (28), não haverá a tão aguardada experiência para encaixar Neymar. A lesão na panturrilha diagnosticada pela CBF tira o camisa 10 santista não apenas deste amistoso, mas também do próximo sábado (6), quando o rival será o Egito, já em solo americano.

Se houver novas observações, uma delas será Rayan. Cria do Vasco, que atualmente defende o Bournemouth, da Inglaterra, o jovem teve apenas 15 minutos contra a Croácia, em março, e já foi chamado para compor o grupo que vai à Copa do Mundo.

— Dentro de campo acontece muita coisa, mas todos sabem que tenho uma personalidade forte. O que for para acontecer, vai acontecer. Vou dar meu máximo. São jogos importantes. Quero dar meu máximo para o Brasil ser hexa — disse o menino de 19 anos.

Se existe um time ideal do Brasil, ele figura apenas na cabeça de Ancelotti. O domingo servirá para que o italiano comece a jogar as tintas sobre o quadro que será exposto nos Estados Unidos. Em algumas semanas, os críticos poderão avaliar se a pintura é uma obra de arte ou um fracasso mundial.

Ficha técnica

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Leo Pereira e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade e Amir Murillo; Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, Cristian Martínez e César Yanis; Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.

Arbitragem: Daniel Schlager, auxiliado por Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn. VAR: Pascoal Müller e Robert Schröder (todos alemães).

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data: Sábado (31), às 18h30min.