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"Alemanha precisa se provar após eliminações precoces": o que esperar do Grupo E da Copa do Mundo 

"Deu Liga na Copa" analisa a chave que, além da tetracampeã, tem Equador, Costa do Marfim e Curaçao

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