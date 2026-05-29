"Alemanha precisa se provar após eliminações precoces": o que esperar do Grupo E da Copa do Mundo 

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo de 2026, ao lado do Equador, Costa do Marfim e Curaçao.
A tetracampeã busca se redimir após duas eliminações consecutivas na primeira fase e chega ao torneio como uma das grandes favoritas para avançar ao mata-mata.
Aos 38 anos, Julian Nagelsmann é o treinador mais jovem da Copa e simboliza uma nova era para a seleção alemã, apostando em um estilo de jogo intenso, marcado por pressão constante, velocidade e grande movimentação ofensiva, sobretudo ao redor das joias Jamal Musiala e Florian Wirtz.
O Equador é considerado o maior desafio dos alemães no grupo. A equipe sul-americana chega com uma forte geração de jovens talentos. A Costa do Marfim é uma das potências africanas, conhecida pelo seu vigor físico e capacidade de surpreender.
Por fim, Curaçao é uma seleção caribenha e a grande zebra da chave, que busca fazer história em sua primeira participação no torneio.
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