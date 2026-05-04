Bandeira do México é a única com formato original no álbum da Copa do Mundo 2026; entenda o motivo

Seleção do México tem detalhe diferente no álbum e nas figurinhas da Copa. José Leandro Cambraia / Agencia RBS

O álbum da Copa do Mundo de 2026 tem uma curiosidade envolvendo a bandeira do México. Enquanto todas as outras seleções têm as bandeiras com um formato arredondado, a do México permanece com as linhas retas, inalterada.

Mas você sabe o motivo? A resposta está na legislação mexicana, que é uma das mais rígidas no que diz respeito a alterações nos símbolos nacionais.

O Artigo 5º da Lei sobre escudo, bandeira e hino nacional do país, datada de 1894 , em seu artigo 5º, proíbe alteração ou estilização em símbolos pátrios: "toda reprodução deverá corresponder fielmente ao modelo" pré-definido nessa mesma lei, diz o texto. Assim, a bandeira do México segue na proporção oficial, de 2:3.

Bandeira do México mantém proporção original. José Leandro Cambraia / Agência RBS