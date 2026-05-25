Adversária do Brasil, Escócia homenageia golaço de McTominay em nota de 20 libras

McTominay é homenageado em nota de 20 libras. Reprodução / Banco da Escócia

Nesta segunda (25), o meio-campista do Napoli e da Seleção Escocesa, Scott McTominay recebeu uma homenagem por conta do golaço que contribuiu para garantir a volta da Escócia para a Copa do Mundo de 2026 após 28 anos.

A homenagem trata-se do banco escocês ter estampado em notas de 20 libras do país o gol de bicicleta que McTominay marcou na vitória de 4 a 2, no dia 18 de novembro de 2025, sobre a Dinamarca.

A nota histórica é uma versão limitada, com apenas 100 exemplares. Os torcedores terão três maneiras para tentar adquiri-los: leilões online, sorteio e dois pontos de venda nos centros de Glasgow e Edimburgo.

Movimento da bicicleta estampado na nota escocesa. Reprodução / Banco da Escócia

História do gol

O gol de McTominay saiu logo no começo da partida, aos três minutos. O jogador do Napoli acertou linda bicicleta, após receber um cruzamento, e abriu o placar. Shankland, McLean e Tierney ampliaram para os escoceses, e Hojlund e Dorgu descontaram para a Dinamarca.

O triunfo confirmou a liderança do Grupo C nas Eliminatórias da Europa e a nona participação da Escócia na história das Copas. A última vez que a equipe havia participado foi na edição de 1998, na França, quando foi eliminada na fase de grupos — desempenho que se repetiu nas outras participações da seleção.

Adversário do Brasil

McTominay foi um dos 26 convocados pela Escócia no dia 19 de abril para disputar o Mundial. A seleção dele é uma das adversárias do Brasil na primeira fase do torneio, como integrante do Grupo C. Haiti e Marrocos completam o conjunto. A estreia escocesa será diante da equipe haitiana, às 22h, no dia 13 de junho, em Boston.

O segundo desafio da Escócia na fase de grupos da Copa será contra o Marrocos, também em Boston. O duelo está marcado para o dia 19 de junho, às 19h. O último jogo da primeira fase é contra a seleção brasileira, às 19h do dia 24 de junho, em Miami.