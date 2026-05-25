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Adversária do Brasil, Escócia homenageia golaço de McTominay em nota de 20 libras

Gol de bicicleta garantiu seleção na competição após 28 anos; cédula comemorativa terá 100 unidades

Zero Hora

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