Abraço na família e salto sobre o sofá: como foi a comemoração da convocação de Weverton; veja vídeo

Quantas pessoas são precisas para um festão? Não muitas, o que vale é a ocasião. Foi o que provou o goleiro Weverton ao ser convocado nesta segunda-feira (18) para disputar a Copa do Mundo.
A expectativa da presença do jogador do Grêmio na lista de 26 nomes de Carlo Ancelotti cresceu nas horas que antecederam ao anúncios dos relacionados. Ele e Neymar foram os únicos relacionados que nunca haviam sido chamados pelo treinador.
Weverton acompanhou a convocação em casa, cercado pelos familiares, como mostra a filmagem das câmeras da casa do goleiro, divulgadas em suas redes sociais.
"Da câmera da minha casa para vocês.. apreciem com moderação, porque esse vídeo tem muitas camadas", escreveu na legenda.
O vídeo mostra Weverton sendo abraçado, se atirando e/ou caindo sobre o sofá. E se manteve na posição por algum tempo. Como são 10 pessoas em "cena", vale apenar rever a postagens diversas vezes para ver a reação de cada.
Essa será a segunda Copa do Mundo de Weverton. Em 2022, ele entrou no final da partida contra a Coreia do Sul.
