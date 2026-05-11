A um mês da Copa, relembre as datas e horários dos jogos do Brasil

Falta um mês para a Copa do Mundo. Dois dias depois da abertura do evento, com México x África do Sul no dia 11 de junho, a Seleção estreia em um sábado, contra o Marrocos, às 19h.
A Seleção Brasileira está no Grupo C. Além do Marrocos, os outros adversários serão Haiti e Escócia.
Na próxima segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista dos 26 convocados para a Copa.
Datas e horários dos jogos do Brasil
- 13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova Jersey
- 19/06, sexta, às 21h30min - Brasil x Haiti, na Filadélfia
- 24/06, quarta, às 19h - Escócia x Brasil, em Miami