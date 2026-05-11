A um mês da Copa, confira os jogos da primeira semana do Mundial

Falta um mês para a Copa do Mundo. Pela primeira vez a competição terá 48 seleções. Antes divididas em oito grupos, agora são 12 chaves, com os oito melhores terceiros avançando ao mata-mata.
Um dos donos da casa faz o jogo de abertura. México x África do Sul se enfrentam no dia 11 de junho, uma quinta-feira, no Estádio Azteca. Dois dias depois, o Brasil estreia contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey.
Abaixo, GZH relembra toda a primeira rodada do Mundial.
Grupo A
- México x África do Sul - 11/06, às 16h
- Coreia do Sul x República Tcheca - 11/06, às 23h
Grupo B
- Canadá x Bósnia - 12/06, às 16h
- Catar x Suíça - 13/06, às 16h
Grupo C
- Brasil x Marrocos - 13/06, às 19h
- Haiti x Escócia - 13/06
Grupo D
- Estados Unidos x Paraguai - 12/06, às 22h
- Austrália x Turquia - 14/06, à 1h
Grupo E
- Alemanha x Curaçao - 14/06, às 14h
- Costa do Marfim x Equador - 14/06, às 20h
Grupo F
- Holanda x Japão - 14/06, às 17h
- Suécia x Tunísia - 14/06, às 23h
Grupo G
- Bélgica x Egito - 15/06, às 16h
- Irã x Nova Zelândia - 15/06, às 22h
Grupo H
- Espanha x Cabo Verde - 15/06, às 13h
- Arábia Saudita x Uruguai - 15/06, às 19h
Grupo I
- França x Senegal - 16/06, às 16h
- Iraque x Noruega - 16/06, às 19h
Grupo J
- Argentina x Argléia - 16/06, às 22h
- Áustria x Jordânia - 17/06, à 01h
Grupo K
- Portugal x RD Congo - 17/06, às 14h
- Uzbequistão x Colômbia - 17/06, às 23h
Grupo L
- Inglaterra x Croácia - 17/06, às 17h
- Gana x Panamá - 17/06, às 20h