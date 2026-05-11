A um mês da Copa, confira os jogos da primeira semana do Mundial

Copa do Mundo começa no dia 11 de junho. FIFA / Divulgação

Falta um mês para a Copa do Mundo. Pela primeira vez a competição terá 48 seleções. Antes divididas em oito grupos, agora são 12 chaves, com os oito melhores terceiros avançando ao mata-mata.

Um dos donos da casa faz o jogo de abertura. México x África do Sul se enfrentam no dia 11 de junho, uma quinta-feira, no Estádio Azteca. Dois dias depois, o Brasil estreia contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey.

Abaixo, GZH relembra toda a primeira rodada do Mundial.

Grupo A

México x África do Sul - 11/06, às 16h

Coreia do Sul x República Tcheca - 11/06, às 23h

Grupo B

Canadá x Bósnia - 12/06, às 16h

Catar x Suíça - 13/06, às 16h

Grupo C

Brasil x Marrocos - 13/06, às 19h

x Marrocos - 13/06, às 19h Haiti x Escócia - 13/06

Grupo D

Estados Unidos x Paraguai - 12/06, às 22h

Austrália x Turquia - 14/06, à 1h

Grupo E

Alemanha x Curaçao - 14/06, às 14h

Costa do Marfim x Equador - 14/06, às 20h

Grupo F

Holanda x Japão - 14/06, às 17h

Suécia x Tunísia - 14/06, às 23h

Grupo G

Bélgica x Egito - 15/06, às 16h

Irã x Nova Zelândia - 15/06, às 22h

Grupo H

Espanha x Cabo Verde - 15/06, às 13h

Arábia Saudita x Uruguai - 15/06, às 19h

Grupo I

França x Senegal - 16/06, às 16h

Iraque x Noruega - 16/06, às 19h

Grupo J

Argentina x Argléia - 16/06, às 22h

Áustria x Jordânia - 17/06, à 01h

Grupo K

Portugal x RD Congo - 17/06, às 14h

Uzbequistão x Colômbia - 17/06, às 23h

Grupo L