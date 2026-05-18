A tabela do grupo do Brasil na Copa do Mundo

Nesta edição, o Mundial terá uma fase a mais. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A Copa dos Estados Unidos, México e Canadá começa no dia 11 de junho. O Brasil está no Grupo C, junto a Marrocos, Haiti e Escócia, e entra em campo na estreia da chave, no dia 13.

O primeiro confronto do time de Carlo Ancelotti é contra a seleção marroquina, que vem surpreendendo desde a Copa do Catar, quando chegou às semifinais, e deve ser o principal desafio do Brasil na primeira fase.

Nesta edição, o Mundial terá uma fase a mais. Os times classificados na fase de grupos disputam o 16 avos antes das oitavas de final.

Tabela do Grupo C na Copa do Mundo

1ª rodada – 13 de junho (sábado)

19h: Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey

x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey 22h: Haiti x Escócia, em Boston

2ª rodada – 19 de junho (sexta-feira)

19h: Escócia x Marrocos, em Boston

21h30min: Brasil x Haiti, na Filadélfia

3ª rodada – 24 de junho (quarta-feira)

19h: Marrocos x Haiti, em Atlanta

19h: Escócia x Brasil, em Miami

*todos os horários estão no horário de Brasília

Tabela completa da Copa do Mundo