A tabela do grupo do Brasil na Copa do Mundo

A Copa dos Estados Unidos, México e Canadá começa no dia 11 de junho. O Brasil está no Grupo C, junto a Marrocos, Haiti e Escócia, e entra em campo na estreia da chave, no dia 13.
O primeiro confronto do time de Carlo Ancelotti é contra a seleção marroquina, que vem surpreendendo desde a Copa do Catar, quando chegou às semifinais, e deve ser o principal desafio do Brasil na primeira fase.
Nesta edição, o Mundial terá uma fase a mais. Os times classificados na fase de grupos disputam o 16 avos antes das oitavas de final.
Tabela do Grupo C na Copa do Mundo
1ª rodada – 13 de junho (sábado)
- 19h: Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey
- 22h: Haiti x Escócia, em Boston
2ª rodada – 19 de junho (sexta-feira)
- 19h: Escócia x Marrocos, em Boston
- 21h30min: Brasil x Haiti, na Filadélfia
3ª rodada – 24 de junho (quarta-feira)
- 19h: Marrocos x Haiti, em Atlanta
- 19h: Escócia x Brasil, em Miami
*todos os horários estão no horário de Brasília
Tabela completa da Copa do Mundo
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