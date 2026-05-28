A "melhor geração turca" desafia os anfitriões Estados Unidos no Grupo D da Copa do Mundo

Carregando a responsabilidade de atuar diante da torcida, os Estados Unidos chegam à Copa do Mundo 2026 cercados de expectativa no Grupo D.
O novo episódio do Deu Liga na Copa analisa a chave que tem, além dos anfitriões, a "melhor geração turca da história", o Paraguai e a Austrália.
Sob o comando do argentino Mauricio Pochettino, ex-técnico de Tottenham e Paris Saint-Germain, o “Team USA” aposta na experiência europeia de seu técnico para transformar o apoio local em combustível rumo às oitavas.
Veja o podcast no Spotify
Apesar de não enfrentar campeões mundiais no grupo, os norte-americanos terão desafios relevantes diante de Paraguai, Turquia e Austrália.
A seleção paraguaia, por exemplo, retorna ao torneio após 16 anos de ausência, agora liderada por outro argentino, Gustavo Alfaro, em chave que promete equilíbrio e pressão desde a rodada de abertura.
Já a Turquia volta à Copa do Mundo após 24 anos com uma geração talentosa. Liderada por estrelas como Arda Güler (Real Madrid) e Kenan Yildiz (Juventus), a seleção tem o sucesso impulsionado por fortes categorias de base e pelo recrutamento de talentos na Europa.
A seleção da Austrália garantiu vaga para sua sexta Copa do Mundo consecutiva. A equipe foca no jogo coletivo e na força tática, buscando repetir o sucesso de 2022, quando avançou para as oitavas de final.
Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar