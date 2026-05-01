À espera da Copa do Mundo e de Ted Lasso, conheça outras seis séries sobre futebol no streaming

A série recebeu 61 indicações ao Emmy Awards e conquistou 13 estatuetas. Apple TV+ / Divulgação

Foi divulgado na última terça-feira (28) o trailer da quarta temporada de Ted Lasso, que será lançada no dia 5 de agosto na Apple TV+. Nesta nova fase, Ted (interpretado por Jason Sudeikis) retorna ao A.F.C. Richmond como treinador da equipe feminina da cidade.

Para aguardar a Copa do Mundo 2026 e o retorno do técnico mais carismático do Reino Unido, Zero Hora lista seis séries sobre futebol disponíveis nas plataformas de streaming para você assistir a qualquer momento, desde a história do futebol no século 18 até a jornada de Ronaldinho Gaúcho.

The English Game

Série britânica retrata o surgimento do futebol profissional e a forte rivalidade entre ingleses e escoceses. Netflix / Divulgação

Baseada em fatos reais, a minissérie retrata a popularização do futebol profissional entre diferentes classes da sociedade britânica no século 19 e tem como protagonistas dois jogadores de origens distintas: Arthur Kinnaird, membro de uma família rica do sul da Inglaterra que atua por uma equipe da elite, e Fergus Suter, um operário escocês extremamente talentoso que defende um time da classe trabalhadora.

Com seis episódios, The English Game está disponível na Netflix.

Capitães do Mundo

Documentário inclui cenas inéditas da Copa do Mundo de 2022. Netflix / Divulgação

Uma série documental que mostra os bastidores e traz entrevistas com capitães, treinadores e destaques da Copa do Mundo de 2022. A produção conta com imagens exclusivas das partidas mais marcantes do torneio e com relatos de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Thiago Silva, Harry Kane e Simon Kjær.

Capitães do Mundo tem seis episódios e está disponível na Netflix.

Bem-vindos ao Wrexham

Disponível no Disney+. Disney+ / Divulgação

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney decidem comprar o modesto Wrexham Football Club, da quinta divisão do futebol britânico, para tentar transformar o azarão em um caso de sucesso. Sem experiência no esporte, os novos donos do clube galês passam por um curso intensivo na área e colocam a mão na massa para reerguer o Wrexham.

Com quatro temporadas — e a quinta com estreia marcada para o dia 14 de maio —, Bem-vindos ao Wrexham está disponível no Disney+.

O11ZE

O11ZE tem três temporadas e está disponível no Disney+. Disney+ / Divulgação

A série infantojuvenil conta a história de Gabo Moreti, um jovem que mora com a avó no interior da Argentina. O menino, que sempre sonhou em ser jogador de futebol, recebe uma bolsa de estudos na renomada escola esportiva IAD (Instituto Acadêmico Esportivo), em Buenos Aires, para viver na residência da instituição.

Durante essa jornada, Gabo descobre segredos sobre sua família e enfrenta diversos desafios em busca de realizar o sonho de se tornar atleta profissional.

O11ZE tem três temporadas e está disponível no Disney+.

Sunderland Até Morrer

Doc disponível na Netflix. Twitter/@SunderlandAFC / Reprodução

Rebaixado para a segunda divisão inglesa (Championship) na temporada 2016/17, o Sunderland tem sua tentativa de reconstrução retratada na busca por um retorno à elite do futebol inglês. A série mostra a relação entre torcedores e clube e, diferentemente da maioria dos documentários sobre outras equipes, expõe a crise interna, a transição de proprietários, atritos e outros momentos conturbados.

O documentário sobre os Black Cats conta com três temporadas e está disponível na Netflix.

Ronaldinho Gaúcho

Série do Bruxo está na Netflix. Divulgação / Netflix

Fechando a lista, a adição mais recente ao catálogo é o documentário sobre Ronaldinho Gaúcho. Lançada neste ano, a série retrata a carreira, a vida pessoal e as polêmicas do Bruxo ao longo dos anos. A transferência milionária para o PSG, o sucesso no Barcelona, a não volta ao Grêmio e a prisão no Paraguai são alguns dos temas destacados na produção.

Você pode assistir aos três episódios de Ronaldinho Gaúcho na Netflix.

Assista ao trailer de Ted Lasso