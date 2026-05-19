A Copa é logo ali: como foi a convocação da Seleção que mexeu com Neymar e o Grêmio

Entre jornalistas, influencers, torcedores e convidados, o retorno do camisa 10 do Santos à Seleção, a convocação para sua quarta Copa do Mundo, soaram como um gol decisivo. A palavra mais dita no último mês saiu da boca de quem realmente precisava.

A convocação foi como o início da Copa do Mundo. Ancelotti cumpriu todo o protocolo. Sentado com sua família, viu pacientemente os shows e discursos que antecederam sua presença no palco. Depois do anúncio da lista, foi ao "Jornal Nacional", apareceu em publicidades especiais do futebol, viveu tudo o que se repete a cada quatro anos.

Na lista que repetiu 15 dos 26 nomes da Copa passada, Neymar não foi a única novidade. A outra tem ligação com o Rio Grande do Sul, ainda que seja um acreano. Weverton, do Grêmio, estará ao lado do gaúcho Alisson e do paulista Éderson como goleiros nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Aos 38 anos, ele vive um Brasileirão de altíssimo nível e suas últimas partidas fizeram-no saltar na comparação com John, Bento e Hugo Souza, os demais integrantes da pré-lista.

Entre os demais convocados, pode-se fazer contestações aqui e acolá, como os flamenguistas Léo Pereira e Lucas Paquetá, ou como Igor Thiago, goleador da Premier League. Ou a ausência de João Pedro, centroavante do Chelsea e cotado, anteriormente, até para ser titular. Mas nenhum deles é propriamente uma surpresa.

Até por isso, o tema maior da entrevista coletiva foi Neymar, Neymar, Neymar. Oito das 15 perguntas envolviam o craque. Ancelotti falou que enxerga o jogador do Santos como atacante centralizado, que vai tratá-lo como qualquer outro, que não teme suas reações sobre possivelmente ser reserva. E deu recados claros:

— Vou ser claro e limpo: ele vai jogar se merecer jogar. O treino vai dizer. Tenho uma ideia de time. Neymar tem a mesma responsabilidade dos outros jogadores. É importante não fixar toda a expectativa em um jogador. Todos têm de pensar em uma coisa: ajudar a Seleção a ganhar a Copa do Mundo.

Os jogadores da Seleção se apresentam dia 27 na Granja Comary, à exceção de Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, envolvidos na final da Liga dos Campeões. Em 31 de maio, se despedem do país em amistoso contra o Panamá, no Maracanã.

Lá, treinam em Nova Jersey até 6 de junho, quando um novo jogo está marcado, contra o Egito, em Cleveland. O Mundial para a Seleção começa em 13 de junho. Para o resto do país, começou nesta segunda-feira.