Copa 360: as 10 seleções em crise antes do Mundial

Vias de fato na concentração, técnico “fujão”, treinador “tóxico”, treta com o elenco, denúncia de violência doméstica e demissões às vésperas do Mundial.

Pelo menos 10 seleções chegam à Copa do Mundo 2026 após ciclos marcados por polêmicas e até cenários de “caos”.

Este é o tema do segundo episódio da série Copa 360, que apresenta as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo. São dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.

O próximo capítulo, na quinta (14), mostrará cinco seleções que aliviam o sofrimento de um povo, representando países devastados por guerras, conflitos e convulsões sociais.