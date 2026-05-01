Copa 360: as sete seleções candidatas a surpresa do Mundial 2026

Quem será a grande surpresa da Copa do Mundo? Este é o tema do primeiro capítulo da série Copa 360.

Exibido no YouTube de GZH, o episódio apresenta as sete seleções menos midiáticas que se credenciam a repetir o feito do Marrocos em 2022 e que podem surpreender o planeta no Mundial 2026.

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A série Copa 360 apresentará as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana: às segundas e quintas-feiras.