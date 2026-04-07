Copa do Mundo

Valores assustam
Notícia

Venda final de ingressos da Copa do Mundo tem preços de quase R$ 1 milhão; veja quanto custa acompanhar o Brasil na fase de grupos

Em comparação, a entrada mais cara da decisão do Mundial de 2022, no Catar, custava cerca de R$ 8,2 mil

Zero Hora

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