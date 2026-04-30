Veja quem são os três jogadores da dupla Gre-Nal no álbum da Copa do Mundo 2026

Entre as figurinhas de cada pacote do álbum da Copa do Mundo 2026, os torcedores da dupla Gre-Nal podem encontrar três representantes de Grêmio e Inter. Desde quinta (29), os cromos e álbuns começaram a ser vendidos no Brasil.
O Grêmio leva vantagem em relação ao Inter, com dois jogadores. Ambos estão nas páginas do Paraguai: Balbuena e Villasanti. Já o Inter está representado apenas pelo goleiro Sergio Rochet, um dos 18 jogadores da seleção uruguaia.
Do futebol brasileiro, o time com mais jogadores presentes no álbum é o Flamengo, com sete atletas. Na sequência vem Atlético-MG (quatro) e Palmeiras (três). Corinthians e São Paulo têm apenas um jogador.
Veja os jogadores do Brasileirão no álbum da Copa do Mundo 2026
Flamengo
- Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)
- Guillermo Varela (Uruguai)
- Nicolás de la Cruz (Uruguai)
- Lucas Paquetá (Brasil)
- Danilo (Brasil)
- Jorge Carrascal (Colômbia)
- Gonzalo Plata (Equador)
Atlético-MG
- Alan Franco (Equador)
- Junior Alonso (Paraguai)
- Ángelo Preciado (Equador)
- Alan Minda (Equador)
Palmeiras
- Gustavo Gómez (Paraguai)
- Jhon Arias (Colômbia)
- Ramón Sosa (Paraguai)
Grêmio
- Mathías Villasanti (Paraguai)
- Fabián Balbuena (Paraguai)
Inter
- Sergio Rochet (Uruguai)
Corinthians
- Memphis Depay (Holanda)
São Paulo
- Damián Bobadilla (Paraguai)