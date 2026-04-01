Veja como ficou a tabela da Copa do Mundo com todos os países definidos

A Copa do Mundo está com todos os seus 48 participantes definidos. O último país a se classificar foi o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 na madrugada desta quarta-feira (1º).
Pela terceira vez consecutiva, a Itália estará fora do Mundial. A Azurra foi eliminada nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina, que ocupará uma das quatro vagas remanescentes da Europa. As outras três ficarão com Suécia, Turquia e República Tcheca.
Ainda na terça (31), na repescagem mundial, a República Democrática do Congo superou a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação e garantiu a classificação.
Como ficaram os grupos da Copa do Mundo
Como ficou a agenda de jogos da Copa do Mundo com os países definidos
