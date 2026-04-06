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"Vaga na Copa ajuda a unir curdos e árabes no Iraque", relata ex-atleta do São José

Atacante carioca Cláudio Maradona, 31 anos, atua no Newroz, no nordeste iraquiano, e contou em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo (5) que o país viveu uma comemoração de "título mundial" com a classificação da seleção local para a Copa do Mundo 2026

Rodrigo Oliveira

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