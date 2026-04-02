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Trajeto de barco, estrada ruim e sem ingresso: "Realmente é uma loucura", diz gaúcho que pretende ir à Copa de Fusca

Guilherme Martin é dono do perfil "Até de Fusca nos Iremos" e já rodou a América do Sul para ver jogos do Grêmio

Antonio Oliveira

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