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“Sempre gaúcho, em qualquer chão”: conheça o árbitro que representará o RS na Copa do Mundo

Tradicionalista, Rafael da Silva Alves concedeu entrevista a Zero Hora e dedicou a conquista ao pai, que faleceu no ano passado 

Zero Hora

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