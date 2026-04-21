Sem Neymar e com atacante fora por lesão, confira os jogadores do Brasil no álbum da Copa

Neymar ainda não foi convocado desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção. CARL DE SOUZA / / AFP

O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. A página da Seleção Brasileira chama a atenção, pois, após três edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

Confira os jogadores que estão na página do Brasil

Goleiros: Alisson e Bento.

Alisson e Bento. Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro. Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O maior álbum da história

O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve a média de R$ 1 por figurinha. Os pacotes deste ano custarão R$ 7, com sete cromos dentro. Na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.