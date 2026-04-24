Seleção fora da Copa do Mundo? Confira 11 grandes jogadores que estão lesionados antes do Mundial

Rodrygo desfalcará a Seleção Brasileira na Copa. Ian Kington / AFP

A menos de dois meses para a Copa do Mundo, a lista de possíveis desfalques cresce e preocupa seleções. Lesões musculares, rupturas ligamentares e fraturas atingem jogadores importantes em momento decisivo da temporada europeia, justamente quando as seleções começam a definir suas listas finais para o Mundial.

O Brasil, por exemplo, já sabe que não contará com Rodrygo e ainda monitora situações como as de Éder Militão e Estêvão. Outras potências, como Alemanha, França, Espanha e Argentina, também lidam com baixas importantes ou atletas que correm contra o tempo para se recuperar.

Diante desse contexto, é possível montar uma verdadeira "seleção mundial de lesionados”, com nomes de peso que estão fora ou ameaçados de não disputar a Copa. O time ficaria: Ter Stegen; Vanderson, Romero, Gvardiol e Piquerez; Rodrygo, Gnabry e Grealish; Yamal, Estêvão e Ekitiké.

O time ainda poderia contar "no banco", com nomes como Samu e Merino (Espanha), Panichelli (Argentina), Foyth (Argentina), Minamino (Japão), Salisu (Gana) e Luis Malagón (México). Os brasileiros Alisson, Wesley, João Pedro e Raphinha também estão lesionados, mas devem voltar aos gramados entre final de abril e início de maio.

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Ter Stegen

Goleiro era o mais cotado para substituir Neuer, aposentado da seleção. JOE KLAMAR / AFP

Após a aposentadoria de Manuel Neuer da seleção alemã, o goleiro vivia a expectativa de finalmente assumir o protagonismo. Depois de anos como reserva em grandes torneios, Ter Stegen havia sido confirmado como substituto natural do histórico parceiro.

No entanto, uma lesão muscular na coxa esquerda, em janeiro de 2026, exigiu cirurgia e comprometeu sua preparação. Ele está emprestado pelo Barcelona ao Girona, pelo qual atuou somente duas partidas na temporada. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, declarou que as chances de Ter Stegen ir ao Mundial são "muito remotas".

Vanderson

O lateral-direito do Monaco era um dos nomes em ascensão na Seleção Brasileira e aparecia como alternativa importante no setor. Com boas atuações na França, pelo Monaco, ele brigava por espaço na lista final de Carlo Ancelotti.

A cirurgia na coxa esquerda, em março deste ano, porém, praticamente inviabiliza sua participação no Mundial. O tempo de recuperação estimado em cerca de três meses o deixa fora do período decisivo de observação da comissão técnica.

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Cristian Romero

Campeão do mundo com a Argentina, Romero é peça fundamental no sistema defensivo da seleção. Porém, o zagueiro do Tottenham machucou-se gravemente em abril.

A lesão no ligamento colateral do joelho direito pode tirá-lo da Copa. Mesmo com previsão de recuperação entre cinco e oito semanas, o curto intervalo até o torneio coloca sua presença sob forte risco.

Gvardiol

Um dos principais zagueiros da nova geração europeia, o croata vinha sendo destaque no Manchester City e peça-chave da sua seleção. Contudo, teve um golpe duro em janeiro.

Ele teve uma fratura na tíbia da perna direita. O tempo de recuperação pode chegar a até nove meses, o que praticamente o tira da Copa.

Piquerez

O lateral do Palmeiras se firmou como nome importante na seleção uruguaia sob o comando de Marcelo Bielsa. Regular e competitivo, ele vinha ganhando espaço no ciclo até o Mundial. E o foi justamente pela Celeste que ele sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito.

A lesão ocorreu no início do amistoso contra a Inglaterra. em Wembley, em março. Mesmo que volte a tempo, a falta de ritmo pode pesar na decisão final da comissão técnica.

Rodrygo

Titular da Seleção Brasileira e jogador do Real Madrid, Rodrygo é uma das ausências já confirmadas no Mundial. Ele seria uma das referências ofensivas do time de Ancelotti.

A ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito o tira dos gramados por até 10 meses. É uma das perdas mais sentidas entre todas as seleções envolvidas.

Gnabry

O atacante do Bayern de Munique era um dos nomes mais importantes da seleção alemã. Após números consistentes na temporada, sofreu grave lesão em abril.

A lesão no músculo adutor da coxa direita, com afastamento de pelo menos três meses, inviabiliza sua presença na Copa. Sua ausência já é certa e significa uma grande perda para os alemães.

Grealish

Emprestado ao Everton pelo Manchester City, o meia de 30 anos está praticamente fora da Copa do Mundo. Em fevereiro, ele teve uma fratura por estresse no pé esquerdo.

A lesão exigiu cirurgia e encerrou sua boa temporada. O longo processo de recuperação coloca em xeque sua participação no Mundial.

Yamal

O jovem atacante espanhol sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda ao marcar o pênalti decisivo na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, na quarta-feira (22), problema que o tirou do restante da temporada europeia pelo clube.

O clube catação confirmou tratamento conservador e descartou seu retorno aos gramados em La Liga, mas mantém otimismo quanto à recuperação a tempo da Copa do Mundo, já que a previsão médica indica que o jovem de 18 anos estará apto a defender a seleção espanhola no torneio.

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Estêvão

Atacante sofreu grave lesão neste mês de abril. Mauro Pimentel / AFP

A grave lesão de Estêvão, sofrida a menos de dois meses do início da Copa do Mundo, representa mais uma dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti.

O jovem de 19 anos rompeu o músculo posterior da coxa direita na partida entre Chelsea e Manchester United, no último sábado (18). Para realizar o sonho de disputar a primeira Copa, ele optou por não realizar cirurgia e tentará se recuperar a tempo do Mundial com um tratamento conservador.

Ekitiké

O atacante do Liverpool vinha se consolidando como opção ofensiva e ganhando espaço no ciclo da seleção. Sua mobilidade e capacidade de finalização o colocavam como alternativa interessante já potente ataque francês.

Porém, a ruptura do tendão de Aquiles, sofrida nas quartas da Champions, confirmou a ausência de Ekitiké. Lesões desse tipo exigem longa recuperação, e o próprio técnico Didier Deschamps já descartou sua participação na Copa.