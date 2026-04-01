RD Congo bate Jamaica na prorrogação e é a penúltima seleção classificada à Copa do Mundo 

A República Democrática do Congo é a penúltima seleção a confirmar vaga à Copa do Mundo de 2026. A classificação veio nesta terça-feira (31), no México, em vitória sobre a Jamaica por 1 a 0 em uma das finais da repescagem intercontinental. O gol heroico e histórico foi marcado pelo zagueiro Tuanzebe, na prorrogação.
Com o resultado, a seleção africana vai ao Grupo K da Copa, que tem Portugal, Colômbia e Uzbequistão. Essa será a segunda vez que o país disputará o torneio — a primeira, em 1974, jogou sob a antiga denominação de Zaire. A última vaga ao Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México será decidida entre Bolívia e Iraque.
Caminho até a Copa
Segunda do Grupo B das eliminatórias africanas, atrás de Senegal, a RD Congo entrou como favorita no confronto com a Jamaica. Isso porque eliminou as tradicionais Nigéria e Camarões na repescagem continental antes de chegar na disputa internacional.
Por ser uma das duas melhores seleções do ranking da Fifa na repescagem, a RD Congo estreou direto na final, diante da Jamaica, que havia vencido a Nova Caledônia na semana passada, por 1 a 0.
Como foi o jogo
A partida foi travada e com poucas chances claras no tempo normal. A RD Congo começou mais agressiva e até chegou a balançar as redes duas vezes, mas os gols de Bakambu foram anulados por impedimento. A Jamaica respondeu em transições rápidas e também levou certo perigo, principalmente com Palmer e Bailey, mas sem conseguir transformar as oportunidades em gol.
Apesar de algumas escapadas jamaicanas, o duelo seguiu sem gols até a prorrogação. Foi então que, aos nove minutos do tempo extra, Wan-Bissaka cobrou escanteio e encontrou Tuanzebe na pequena área para marcar o gol decisivo. Após revisão do VAR, o lance foi confirmado, garantindo a classificação histórica dos congoleses.
A partir daí, a Jamaica já não teve poder reação. Kayembe ainda perdeu um gol feito nos minutos finais para os africanos. Assim, 1 a 0 para o Congo, que vai à Copa após mais de 50 anos.
Os grupos da Copa do Mundo 2026
- GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;
- GRUPO B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;
- GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
- GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;
- GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
- GRUPO F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;
- GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
- GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
- GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia ou Iraque) e Noruega;
- GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
- GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;
- GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.