RD Congo bate Jamaica na prorrogação e é a penúltima seleção classificada à Copa do Mundo 

Congoleses venceram por 1 a 0. Ulisses Ruiz / AFP

A República Democrática do Congo é a penúltima seleção a confirmar vaga à Copa do Mundo de 2026. A classificação veio nesta terça-feira (31), no México, em vitória sobre a Jamaica por 1 a 0 em uma das finais da repescagem intercontinental. O gol heroico e histórico foi marcado pelo zagueiro Tuanzebe, na prorrogação.

Com o resultado, a seleção africana vai ao Grupo K da Copa, que tem Portugal, Colômbia e Uzbequistão. Essa será a segunda vez que o país disputará o torneio — a primeira, em 1974, jogou sob a antiga denominação de Zaire. A última vaga ao Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México será decidida entre Bolívia e Iraque.

Leia Mais Itália perde para Bósnia nos pênaltis e fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva

Caminho até a Copa

Segunda do Grupo B das eliminatórias africanas, atrás de Senegal, a RD Congo entrou como favorita no confronto com a Jamaica. Isso porque eliminou as tradicionais Nigéria e Camarões na repescagem continental antes de chegar na disputa internacional.

Por ser uma das duas melhores seleções do ranking da Fifa na repescagem, a RD Congo estreou direto na final, diante da Jamaica, que havia vencido a Nova Caledônia na semana passada, por 1 a 0.

Como foi o jogo

A partida foi travada e com poucas chances claras no tempo normal. A RD Congo começou mais agressiva e até chegou a balançar as redes duas vezes, mas os gols de Bakambu foram anulados por impedimento. A Jamaica respondeu em transições rápidas e também levou certo perigo, principalmente com Palmer e Bailey, mas sem conseguir transformar as oportunidades em gol.

Apesar de algumas escapadas jamaicanas, o duelo seguiu sem gols até a prorrogação. Foi então que, aos nove minutos do tempo extra, Wan-Bissaka cobrou escanteio e encontrou Tuanzebe na pequena área para marcar o gol decisivo. Após revisão do VAR, o lance foi confirmado, garantindo a classificação histórica dos congoleses.

A partir daí, a Jamaica já não teve poder reação. Kayembe ainda perdeu um gol feito nos minutos finais para os africanos. Assim, 1 a 0 para o Congo, que vai à Copa após mais de 50 anos.

Os grupos da Copa do Mundo 2026