Quem ganhou e quem perdeu pontos com Ancelotti antes da convocação do Brasil para a Copa do Mundo

Danilo Santos foi um dos destaques na vitória sobre a Croácia. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O torcedor pediu, e o Brasil enfim realizou amistosos contra seleções europeias antes da Copa do Mundo. Contra a França, uma derrota por 2 a 1. Já contra a Croácia, algoz do último Mundial, uma vitória por 3 a 1, no último desafio que antecede a convocação para a competição.

Foram os últimos testes de Carlo Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo, que será realizada em 18 de maio. Neste cenário, alguns jogadores tiveram destaque entre os dois jogos e podem ter carimbado o passaporte para a disputa do torneio.

Por outro lado, há aqueles jogadores que não convenceram e podem ter desperdiçado uma grande chance para impressionar Carlo Ancelotti.

O fato é que o treinador italiano já havia indicado após a partida contra a França que a lista final estava bem encaminhada, inclusive com o time titular da estreia na Copa do Mundo já definido. Talvez o jogo contra a Croácia tenha confirmado os últimos nomes.

Quem aproveitou a oportunidade

Fora jogadores mais consolidados na Seleção, que já estão com as vagas garantidas na Copa, Ancelotti ganhou boas opções para a lista do Mundial. No setor de ataque, Luiz Henrique, que já era forte candidato, voltou a mostrar bom desempenho e parece ter agradado o treinador, tanto que teve chance como titular contra a Croácia.

Outros nomes do setor que foram bem no último amistoso são Endrick e Igor Thiago. O primeiro sofreu um pênalti e deu uma assistência. Já o segundo fez um gol e participou da jogada do terceiro gol. Ambos vivem bons momentos em seus clubes: Lyon, da França, e Brentford, da Inglaterra, respectivamente.

Já no meio de campo, o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi bem nos dois amistosos e vira forte candidato a ser o reserva de Bruno Guimarães, o que o coloca como o principal concorrente de Andrey Santos, do Chelsea. O jogador fez um dos gols na vitória sobre a Croácia e foi um dos melhores em campo. Já Fabinho parece ter se confirmado como reserva de Casemiro.

Na defesa, o saldo positivo ficou com Bremer, autor do gol na derrota para a França. Já Ibañez teve atuação segura no segundo amistoso, mas como lateral-direito. Ainda não pode ser considerado um nome certo.

Quem não aproveitou a oportunidade

Ederson e Bento não aproveitaram as oportunidades nos últimos amistosos, o que não deve tirá-los da convocação, já que Ancelotti parece ter definido os três goleiros. Hugo Souza, que não jogou, é quem perdeu espaço.

No grupo dos que tiveram poucas chances, os estreantes Gabriel Sara e Kaiki Bruno não devem ser chamados para a lista final do Brasil e não se destacaram nos jogos contra França e Croácia. Foram poucos minutos para os dois em campo.