Quem ganhou e quem perdeu pontos com Ancelotti antes da convocação do Brasil para a Copa do Mundo

O torcedor pediu, e o Brasil enfim realizou amistosos contra seleções europeias antes da Copa do Mundo. Contra a França, uma derrota por 2 a 1. Já contra a Croácia, algoz do último Mundial, uma vitória por 3 a 1, no último desafio que antecede a convocação para a competição.
Foram os últimos testes de Carlo Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo, que será realizada em 18 de maio. Neste cenário, alguns jogadores tiveram destaque entre os dois jogos e podem ter carimbado o passaporte para a disputa do torneio.
Por outro lado, há aqueles jogadores que não convenceram e podem ter desperdiçado uma grande chance para impressionar Carlo Ancelotti.
O fato é que o treinador italiano já havia indicado após a partida contra a França que a lista final estava bem encaminhada, inclusive com o time titular da estreia na Copa do Mundo já definido. Talvez o jogo contra a Croácia tenha confirmado os últimos nomes.
Quem aproveitou a oportunidade
Fora jogadores mais consolidados na Seleção, que já estão com as vagas garantidas na Copa, Ancelotti ganhou boas opções para a lista do Mundial. No setor de ataque, Luiz Henrique, que já era forte candidato, voltou a mostrar bom desempenho e parece ter agradado o treinador, tanto que teve chance como titular contra a Croácia.
Outros nomes do setor que foram bem no último amistoso são Endrick e Igor Thiago. O primeiro sofreu um pênalti e deu uma assistência. Já o segundo fez um gol e participou da jogada do terceiro gol. Ambos vivem bons momentos em seus clubes: Lyon, da França, e Brentford, da Inglaterra, respectivamente.
Já no meio de campo, o volante Danilo Santos, do Botafogo, foi bem nos dois amistosos e vira forte candidato a ser o reserva de Bruno Guimarães, o que o coloca como o principal concorrente de Andrey Santos, do Chelsea. O jogador fez um dos gols na vitória sobre a Croácia e foi um dos melhores em campo. Já Fabinho parece ter se confirmado como reserva de Casemiro.
Na defesa, o saldo positivo ficou com Bremer, autor do gol na derrota para a França. Já Ibañez teve atuação segura no segundo amistoso, mas como lateral-direito. Ainda não pode ser considerado um nome certo.
Quem não aproveitou a oportunidade
Ederson e Bento não aproveitaram as oportunidades nos últimos amistosos, o que não deve tirá-los da convocação, já que Ancelotti parece ter definido os três goleiros. Hugo Souza, que não jogou, é quem perdeu espaço.
No grupo dos que tiveram poucas chances, os estreantes Gabriel Sara e Kaiki Bruno não devem ser chamados para a lista final do Brasil e não se destacaram nos jogos contra França e Croácia. Foram poucos minutos para os dois em campo.
Dentre os que mais foram utilizados, Léo Pereira não passou confiança nos jogos, apesar de ter sido elogiado por Ancelotti. No primeiro jogo, por exemplo, falhou nos gols da França. Por ser canhoto, o defensor foi titular nas duas partidas, mas não convenceu ao marcar craques do futebol mundial.