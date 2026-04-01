Quando começa a Copa do Mundo 2026?

Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países. DAN MULLAN / POOL/AFP

A Copa do Mundo de 2026 tem início no dia 11 de junho, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca, na Cidade do México. O 104º jogo do Mundial, que é a grande decisão, será no dia 19 de julho.

As 48 seleções que disputarão a competição já estão definidas e os 12 grupos formados. A Copa será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

No primeiro dia de competição, além da partida de abertura às 16h (horário de Brasília), também ocorrerá Coreia do Sul x República Tcheca, às 23h.