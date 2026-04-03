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"Pouco provável que o Brasil chegue longe na Copa": Milton Leite critica queda de nível da seleção

Em entrevista ao RivoTalks, em parceria com GZH, o narrador classificou como “grande besteira” as críticas à possível chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira e afirmou que a escolha expõe defasagem dos técnicos brasileiros

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