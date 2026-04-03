"Pouco provável que o Brasil chegue longe na Copa": Milton Leite critica queda de nível da seleção

Faltando cerca de 70 dias para o início da Copa do Mundo, Milton Leite diz não acreditar na qualidade da Seleção Brasileira. No episódio do RivoTalks desta semana, em parceria com GZH, Gabriel Sant'Ana Wainer e Cecilia Flesch entrevistam o jornalista e narrador esportivo Milton Leite. Na conversa, ele relembra o início da carreira, fala sobre os bastidores da narração e explica como é transmitir grandes momentos ao vivo.

Cecilia Flesch: Valeu a indignação dos técnicos brasileiros reclamando do Ancelotti? tinha que valorizar mais os produtos nacionais ou grande besteira, Milton?

Milton Leite: Eu acho uma grande besteira. Eu acho que na verdade, a gente tem que discutir por que que a gente teve que recorrer a um cara como Ancelotti, que é um dos maiores vencedores da história do futebol. Se você pega o número de títulos que o Ancelotti tem em clubes e países diferentes, é um negócio assombroso, né? Então acho que a gente tem que discutir por que chegamos ao ponto de ter que recorrer a um estrangeiro. A gente tem que ter essas experiências para melhorar, como é que eu posso desfrutar disso, aproveitar e absorver coisas que que são importantes, né? A gente só chegou a esse ponto porque os nossos técnicos ficaram parados no tempo. O futebol cresceu muito, evoluiu muito. Qual técnico brasileiro é pretendido pela Europa hoje em dia? Zero. Quais brasileiros saíram daqui e fizeram algum sucesso na Europa? Quase nenhum deles. Então eu acho que a gente tem que pensar sobre esse prisma. Acho que os nossos os técnicos deveriam sentar e pensar assim: “cara, por que que eles trouxeram um Ancelotti e não pensaram em ninguém daqui do Brasil?” Porque não tem ninguém no Brasil no nível internacional, nível Seleção Brasileira para uma Copa do Mundo.

Gabriel Sant'Ana Wainer: Você acha que o Brasil era melhor quando a gente sabia de cor a escalação da seleção e não a escalação do STF?

Milton Leite: Não tenho dúvida disso. Porque essa parte da política brasileira está muito no nosso dia a dia hoje. Que nunca teve, né? Agora está e acho que é bom que esteja e que a gente se preocupe com isso e saiba porque que está assim. Porque que hoje a gente sabe o nome de ministros do Supremo e antigamente não sabia. É bom que a gente pense um pouco sobre isso. Mas é bom que a gente a gente pense também que o futebol brasileiro caiu muito. Eu sou de uma geração, quando eu era garoto que acompanhava o futebol, que você tinha três, quatro, cinco jogadores excepcionais para uma função, para uma posição da seleção. Hoje você olha e fala: “pô, tem três, mas se somar os três não dá um”. Hoje a Seleção Brasileira não é mais top de linha, como a gente costuma dizer.

Gabriel Sant'Ana Wainer: Então o sonho do Hexa não é para agora?

Milton Leite: Na minha opinião, pode até chegar lá e ganhar, mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, acho muito pouco provável que o Brasil chegue até quartas, semifinais. Eu acho que cai antes disso. E tem sido assim, né? Desde 2012 que a gente não passa das quartas de final. Eu acho muito pouco provável que o Brasil chegue muito longe na Copa. Com Ancelotti e tudo, que eu acho um excepcional técnico, vencedor, enfim, não tem o que discutir sobre isso. Mas sem material humano não faz Seleção boa.

Cecilia Flesch: Quanto tempo será que o Brasil leva para ganhar de novo?

Milton Leite: Aí vai depender de quanto tempo ele vai levar para começar a preparar jogadores de novo na categoria de base, para não permitir que esses jogadores saiam daqui com 17 anos. Por que assim: “não pode viajar antes do 18”, mas com 17 eles estão vendidos. Então, enquanto isso continuar acontecendo, vai ser difícil a gente montar uma seleção bacana aqui.

Confira a entrevista na íntegra: