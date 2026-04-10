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O goleiro que nasceu nos EUA, joga na Itália e pode ajudar o Japão na Copa do Mundo

Zion Suzuki vem se consolidando no Parma e é titular da seleção japonesa

Alex Torrealba

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