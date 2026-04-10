O goleiro que nasceu nos EUA, joga na Itália e pode ajudar o Japão na Copa do Mundo

Suzuki tem 23 partidas pela seleção japonesa. ADRIAN DENNIS / AFP

O Japão conta com um goleiro que combina origens globais e pode ser peça importante na busca por uma campanha surpreendente na Copa do Mundo 2026. Zion Suzuki, 23 anos, é um atleta que faz parte da renovação japonesa no futebol e está construindo sua carreira na Europa.

Nascido nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey — onde será disputada a final do Mundial do Canadá, EUA e México —, Suzuki tem origens diversas. Seu pai é estadunidense, mas com origem ganesa, enquanto sua mãe é japonesa. O jogador optou defender a nação materna.

Ele cresceu com sua família em Saitama, no Japão, e teve como primeiro clube o Urawa Reds. Seu 1m90cm foi um diferencial para Suzuki chamar desde cedo a atenção das seleções de base, frequentando desde a categoria sub-15.

Em 2023 foi para a Europa, mais especificamente na Bélgica. No St. Truiden ele deu seus primeiros passos no Velho Continente. Suzuki teve um ano de empréstimo e mais meia temporada como contratado em definitivo para chamar a atenção de uma grande liga europeia.

Destaque no Parma

No Campeonato Italiano, o goleiro foi contratado para defender o tradicional Parma, que já teve como principal nome da posição Gianluigi Buffon. Suzuki já está em sua segunda temporada como titular e chama a atenção por apresentações seguras.

— Está consolidado no futebol italiano. Os jogos que ele ficou fora foram apenas por uma lesão que teve na mão esquerda, passando por cirurgia em novembro, mas voltou recentemente e como titular — analisa Leonardo Bertozzi, comentarista de futebol italiano da ESPN.

São 53 partidas disputadas pelo goleiro, 76 gols sofridos e em 12 jogos passou ileso. Na atual temporada, o Parma é o 13º colocado no Campeonato Italiano e se destaca por ter a 10ª melhor defesa, mas peca com o segundo pior ataque.

Suzuki é avaliado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões, na cotação atual) pelo site Transfermarket. A tendência é que com uma boa Copa do Mundo, o goleiro chame a atenção de um clube mais competitivo.

— A Copa é uma vitrine importante, que caso ele consiga ter destaque, certamente ajudaria (ir para um clube maior), porque ele já joga num campeonato de ponta e isso lhe garante uma experiência já relevante para o Mundial, além de passar confiança para quem, eventualmente, queira contratá-lo — explica Bertozzi.

Busca por glória no Japão

Pelo Japão, Suzuki já disputou 23 partidas. A estreia foi em julho de 2022, em goleada de 6 a 0 sobre Hong Kong. No final daquele ano, ficou de fora da lista japonesa para o Mundial do Catar. Dos duelos mais recentes, o goleiro pode se orgulhar do seu desempenho.

Primeiro, em amistoso contra o Brasil, ajudou os japoneses na primeira vitória da história sobre a Seleção Brasileira. Depois, na data Fifa de março de 2026, o Japão venceu a Escócia e a Inglaterra sem sofrer gols, e com Suzuki sendo titular.

Na Copa do Mundo 2026, o goleiro terá desafios no Grupo F, que conta com Holanda, Suécia e Tunísia. Suzuki enfrentará os artilheiros Viktor Gyokeres e Memphis Depay, por exemplo, para superar a melhor campanha dos japoneses em Mundiais, que nunca passaram das oitavas de final.