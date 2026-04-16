Neymar deve ir à Copa? Pesquisas mostram opinião dos brasileiros sobre o assunto; vote na enquete

Neymar não disputa uma partida pela Seleção desde outubro de 2023. Vitor Silva / CBF/Divulgação

Um dos principais debates sobre futebol no Brasil atualmente diz respeito a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo. E segundo pesquisa realizada pela Quaest, o público está bem dividido no assunto.

Nesta quinta-feira (16), a empresa divulgou os dados da pesquisa realizada entre 10 e 13 de abril, que entrevistou 2.004 pessoas, todas brasileiras, com 16 anos ou mais. No total, 47% são favoráveis à convocação do camisa 10 do Santos, enquanto 45% são contra.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, o que deixa o resultado final em empate técnico. Outros 8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder a pergunta: "Você acha que Neymar deveria continuar sendo convocado para a seleção brasileira?"

Os dados divulgados também mostram que a Região Nordeste é a que mais possui pessoas favoráveis à convocação do jogador, com 49%. Na sequência, estão Sudeste (48%), Centro-Oeste e Norte (46%), e o Sul (40%).

Em outubro de 2023, a Quaest realizou a mesma pesquisa. Na época, 48% do público alvo defendia a convocação de Neymar. Já 39% não aprovava.