"Não jogou nada em lugar nenhum": Milton Leite critica possível escalação de Neymar na Copa 

Milton Leite não quer Neymar na Copa do Mundo. No episódio do RivoTalks desta semana, em parceria com GZH, Gabriel Sant'Ana Wainer e Cecilia Flesch entrevistam o jornalista e narrador esportivo Milton Leite. Na conversa, ele relembra o início da carreira, fala sobre os bastidores da narração, explica como é transmitir grandes momentos ao vivo e analisa o momento da Seleção Brasileira e do jogador do Santos.
Gabriel Sant'Ana Wainer: O senhor já mencionou o Neymar, que Neymar não está nem nos top 30 do Brasil. Não é subestimando, mas também não superestimando o Neymar. Você levaria o Neymar para a Copa?
Milton Leite : Provavelmente não. Se você pegar o histórico recente do Neymar, é o único craque que o Brasil produziu nesses últimos 20 anos. E eu sou muito criterioso para dizer quando o cara é craque e quando ele não é. Para mim, o Neymar é o único, nesses últimos 20 anos, que é o período que ele está jogando, que o Brasil produziu. Craque é o Neymar. Agora, pega os últimos três anos do Neymar. Não jogou nada em lugar nenhum. Ele mais ficou no departamento médico do que jogando. Pode pegar a história, não estou inventando isso. Ou seja, nos últimos três anos ele praticamente não jogou, não foi decisivo em lugar nenhum. Como é que você vai levar um cara desse para uma Copa do Mundo que promete ser uma das mais duras da história? É a maior Copa de todos os tempos, maior número de seleções, maior número de países, maior número de jogos. Para chegar à final vai ter que jogar nove partidas, se não me engano. Como é que você vai levar um cara que não jogou nos últimos três anos, que ficou mais tempo no departamento médico do que jogando? Acho que ele vai para a Copa, que o Ancelotti vai chamar o Neymar para a Copa, porque essa Copa também tem a possibilidade de você levar 26 jogadores. Então você tem uma margenzinha, você tem uma gordurinha para levar um cara que você não tem certeza se vai jogar ou não. Eu não levaria por esses últimos três anos dele.
Gabriel Sant'Ana Wainer: Ainda nessa linha de perguntas bem espinhosas. O Palmeiras tem Mundial?
Milton Leite: A FIFA diz que tem. A FIFA aprovou como Mundial. E vou dizer assim, não estou falando só do Palmeiras, porque acho maldade fazer isso só com o Palmeiras. Me incomoda, como jornalista e como consumidor de esportes, você chegar aqui em 2026 e falar “aquele campeonato lá de 1951 valeu como Mundial”. Porque ninguém foi disputar achando que era Mundial. Aí você chega 45, 50 anos depois e fala: “aquele campeonato valeu como Mundial, então o Palmeiras é campeão Mundial”. A FIFA disse que é Mundial, é Mundial, pronto, acabou. Eu me preparo de uma certa forma indo para um torneio de verão no Brasil e eu me preparo indo para um campeonato Mundial no Brasil. É diferente. São duas preparações completamente diferentes. Então, assim, é campeão porque a FIFA disse que é campeão e a FIFA dona da bola. Agora, na minha opinião, é muito estranho.