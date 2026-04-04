"Não jogou nada em lugar nenhum": Milton Leite critica possível escalação de Neymar na Copa 

Milton Leite : Provavelmente não. Se você pegar o histórico recente do Neymar, é o único craque que o Brasil produziu nesses últimos 20 anos. E eu sou muito criterioso para dizer quando o cara é craque e quando ele não é. Para mim, o Neymar é o único, nesses últimos 20 anos, que é o período que ele está jogando, que o Brasil produziu. Craque é o Neymar. Agora, pega os últimos três anos do Neymar. Não jogou nada em lugar nenhum. Ele mais ficou no departamento médico do que jogando. Pode pegar a história, não estou inventando isso. Ou seja, nos últimos três anos ele praticamente não jogou, não foi decisivo em lugar nenhum. Como é que você vai levar um cara desse para uma Copa do Mundo que promete ser uma das mais duras da história? É a maior Copa de todos os tempos, maior número de seleções, maior número de países, maior número de jogos. Para chegar à final vai ter que jogar nove partidas, se não me engano. Como é que você vai levar um cara que não jogou nos últimos três anos, que ficou mais tempo no departamento médico do que jogando? Acho que ele vai para a Copa, que o Ancelotti vai chamar o Neymar para a Copa, porque essa Copa também tem a possibilidade de você levar 26 jogadores. Então você tem uma margenzinha, você tem uma gordurinha para levar um cara que você não tem certeza se vai jogar ou não. Eu não levaria por esses últimos três anos dele.