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Rivonews e GZH
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"Não jogou nada em lugar nenhum": Milton Leite critica possível escalação de Neymar na Copa 

Em entrevista ao programa Rivo Talks, em parceria com GZH, o narrador comenta o desempenho de Neymar e avalia que o cenário atual não justifica convocação.

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