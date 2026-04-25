“Não houve explicação técnica”, diz ex-médico da Seleção sobre convulsão de Ronaldo na Copa de 1998; veja vídeo

Um dos casos mais lembrados ao associar medicina e futebol no Brasil aconteceu em 1998. Horas antes da final da Copa do Mundo de 1998, Ronaldo teve um quadro convulsivo, ficando inconsciente. Mesmo assim, esteve em campo como titular na decisão contra a França.
Entrevistado no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, na sexta-feira (24), o médico José Luiz Runco, que assumiu como chefe da equipe médica da Seleção Brasileira após o Mundial daquele ano, lembrou do caso:
— Não existe alguém capaz de explicar, medicamente, o que aconteceu. Ele fez um quadro convulsivo. Quando eu assumi a Seleção Brasileira em 1998, após a Copa, fui colher dados, estive na clínica em que ele foi atendido lá na França, conversei com os médicos que cuidaram dele. Para ser honesto, acho que não houve uma explicação técnica daquilo que aconteceu.
Runco, que ocupou o cargo até 2014, ainda citou um episódio com Cafu, ao encontrar o lateral após a Copa:
— O Ronaldo dividiu uma bola com o Barthez, e o Cafu dá um pique da lateral direita até a área. Eu perguntei ao Cafu e ele disse: "Eu pensei que o Ronaldo tivesse desfalecido." Então, foi difícil de entender.
Na época, o chefe da equipe médica do Brasil era Lídio Toledo, que liberou Ronaldo para entrar em campo. A Seleção foi derrotada por 3 a 0 e ficou com o vice-campeonato.