Às vésperas da Copa, Militão fará novo exame para saber real gravidade de lesão

O zagueiro do Real Madrid Éder Militão passará por um novo exame na segunda-feira (27) para verificar a gravidade da lesão na perna esquerda, que pode tirá-lo da Copa do Mundo.
Militão se lesionou na terça-feira (21), durante o confronto contra o Alavés, pela La Liga. Ele deixou o campo após sentir dores na coxa esquerda. Naquele momento, a comissão técnica tratou o caso com cautela e chegou a indicar que poderia se tratar apenas de câimbras.
De acordo com o ge, o jogador já fez dois exames, mas não foi possível ter precisão para saber o tratamento necessário para a lesão porque recentemente o jogador havia sofrido uma lesão no mesmo local, que resultou em fibrose e inchaço na região, impedindo que a profundidade do novo machucado seja detectada.
A previsão dos médicos do clube espanhol é de que na segunda-feira, o local já esteja mais drenado, possibilitando a análise mais clara da gravidade do problema.
Os médicos do Real Madrid acreditam que nesta segunda-feira o local esteja mais drenado e seja possível, enfim, descobrir a gravidade. Existe, sim, receio de o jogador precisar passar por cirurgia e ficar fora da Copa do Mundo.
Ainda conforme o ge, a CBF e a comissão técnica da seleção brasileira estão cientes da situação e acompanham os desdobramentos. A convocação oficial está agendada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro e a apresentação dos jogadores na Granja Comary no dia 27 do mesmo mês.