Copa do Mundo

Dúvida na Seleção
Notícia

Às vésperas da Copa, Militão fará novo exame para saber real gravidade de lesão

Zagueiro já realizou duas avaliações sem diagnóstico conclusivo; novo teste será feito antes da convocação oficial para o Mundial

Zero Hora

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