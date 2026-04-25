Às vésperas da Copa, Militão fará novo exame para saber real gravidade de lesão

O zagueiro do Real Madrid Éder Militão passará por um novo exame na segunda-feira (27) para verificar a gravidade da lesão na perna esquerda, que pode tirá-lo da Copa do Mundo.

Militão se lesionou na terça-feira (21), durante o confronto contra o Alavés, pela La Liga. Ele deixou o campo após sentir dores na coxa esquerda. Naquele momento, a comissão técnica tratou o caso com cautela e chegou a indicar que poderia se tratar apenas de câimbras.

De acordo com o ge, o jogador já fez dois exames, mas não foi possível ter precisão para saber o tratamento necessário para a lesão porque recentemente o jogador havia sofrido uma lesão no mesmo local, que resultou em fibrose e inchaço na região, impedindo que a profundidade do novo machucado seja detectada.

A previsão dos médicos do clube espanhol é de que na segunda-feira, o local já esteja mais drenado, possibilitando a análise mais clara da gravidade do problema.

Os médicos do Real Madrid acreditam que nesta segunda-feira o local esteja mais drenado e seja possível, enfim, descobrir a gravidade. Existe, sim, receio de o jogador precisar passar por cirurgia e ficar fora da Copa do Mundo.