Quatro estrelas tentam ficar com a taça do Mundial. Divulgação / LEGO

Às vésperas da Copa do Mundo, a Lego lançou uma nova campanha publicitária com quatro dos principais jogadores mundiais. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Vinicius Júnior também se tornaram pequenas versões de bonecos.

Na propaganda, os quatro tentam colocar suas miniaturas na sonhada taça do Mundial. No entanto, quem fica com o troféu é um adolescente.

Além da miniatura, os quatro também ganharam um cenário para acompanhar o boneco, com peças que relembram suas carreiras. O do jogador brasileiro tem o verde e o amarelo como referências, além de elementos do Rio de Janeiro.

Os conjuntos ainda não estão disponíveis para venda no Brasil. No Exterior, custam 29,99 dólares (R$ 154, na cotação atual) cada.

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