Neymar luta por espaço no grupo que disputará a Copa do Mundo. Vitor Silva / CBF/Divulgação

O debate sobre a convocação de Neymar chegou ao Palácio da Alvorada e, em entrevista ao site Brasil 247, Lula revelou uma conversa com Carlo Ancelotti sobre o camisa 10. Os dois se encontraram em 26 de janeiro, em um evento sobre a Copa do Mundo Feminina.

— Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E aí o Ancelotti perguntou para mim: "Você acha que o Neymar deve ser convocado?" Eu falei: "Olha, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol" — disse Lula.

O presidente da república também disse ter mencionado Messi e Cristiano Ronaldo, ao responder sobre a ida ou não de Neymar ao Mundial.

— É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome. Ele tem que ir pelo futebol. Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, no Messi, e ele vai para a Seleção — ressaltou o presidente.