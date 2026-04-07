Luis Roberto está fora das transmissões da Globo na Copa do Mundo; saiba o motivo

O único Mundial que o narrador não esteve direto dos estádios foi o de 2002, disputado na Coreia do Sul e Japão. Instagram / Arquivo pessoal

A Copa do Mundo deste ano tem mais uma baixa confirmada, mas, desta vez, vem de fora dos gramados. O narrador Luis Roberto, da TV Globo, não estará no Mundial. Ele foi diagnosticado com neoplasia na região cervical, segundo o ge.globo.

Tal condição foi detectada a partir de exames de rotina. Ainda não foi decidida a melhor forma para tratamento.

O narrador é o principal da função na emissora e viajaria ao Mundial. Ele era o mais cotado para estar no comando dos jogos da Seleção Brasileira no Mundial, assim como em outras partidas de destaque, como a abertura e a final.

Em comunicado, Luis Roberto explicou que irá dar maior atenção à saúde nos próximos meses.

— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta a vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — afirmou o narrador.

Luis Roberto tem 64 anos e começou a carreira em rádios de São Paulo. Chegou a TV Globo em 1998, participando da cobertura de Copas do Mundo até 2022. O único Mundial que o narrador não esteve direto dos estádios foi o de 2002, disputado na Coreia do Sul e Japão.