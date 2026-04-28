Copa do Mundo

Ficou no passado
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Iugoslávia, URSS, entre outras: confira seleções que disputaram a Copa do Mundo, mas que deixaram de existir

Faltando 44 dias para a competição, Zero Hora traz uma lista de equipes que de algum modo fizeram história em Mundiais

Zero Hora

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