Iugoslávia, URSS, entre outras: confira seleções que disputaram a Copa do Mundo, mas que deixaram de existir

A Seleção Brasileira de Viola (foto) venceu a extinta Iugoslávia por 2 a 0 em um amistoso realizado no dia 23 de dezembro de 1994, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Fernando Gomes / Agencia RBS

Ao longo da história da Copa do Mundo da Fifa, algumas seleções participaram do torneio representando países ou entidades políticas que hoje já não existem mais, seja por dissolução, fusão, independência ou mudança profunda do Estado.

Faltando 44 dias para a maior Copa da história, a primeira com 48 seleções e três países-sede, Zero Hora traz uma lista dessas equipes que de algum modo fizeram história em Mundiais.

Seleções que disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

Falcão, ao centro, em disputa de bola com jogadores da extinta União Soviética, na primeira partida do Brasil na Copa do Mundo 1982. Antônio Carlos Mafalda / Agencia RBS

União Soviética (URSS)

Copas disputadas: 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 e 1990

1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 e 1990 Melhor colocação: Terceiro lugar em 1966.

Terceiro lugar em 1966. Situação atual: Dissolvida em 1991

Dissolvida em 1991 O que aconteceu: A URSS, sigla para "União das Repúblicas Socialistas Soviéticas", foi desmembrada em 15 países independentes. Hoje, Rússia, Ucrânia e outros países têm seleções próprias.

Brasil 0x0 Iugoslávia, na estreia da Copa do Mundo 1974, na Alemanha. Gerson Schirmer / Agencia RBS

Iugoslávia

Copas disputadas: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998* e 2006*

1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998* e 2006* Melhores colocações: Terceiro lugar em 1930 e quarto em 1962

Terceiro lugar em 1930 e quarto em 1962 Situação atual: Dissolvida entre 1992 e 2006

Dissolvida entre 1992 e 2006 O que aconteceu: O país foi fragmentado em várias nações, como Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro, cada uma com sua própria seleção.

*A participação na Copa da França foi utilizando o nome "República Federal da Iugoslávia (RF Iugoslávia)". Isto é, diferentemente da Iugoslávia Socialista, que existiu até 1992. Já em 2006, participou usando o nome "Sérvia e Montenegro".

Tchecoslováquia

Copas disputadas: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 e 1990

1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 e 1990 Melhores colocações: Vice em 1934 e 1962.

Vice em 1934 e 1962. Situação atual: Dissolvida em 1993

Dissolvida em 1993 O que aconteceu: Separou‑se pacificamente em República Tcheca e Eslováquia.

Iugoslávia e Alemanha Ocidental em ação na Copa do Mundo 1990. Fifa / Divulgação

Alemanha Ocidental

Copas disputadas: 1954*, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974*, 1978, 1982, 1986, 1990*

1954*, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974*, 1978, 1982, 1986, 1990* Melhores colocações: Campeã em 1954, 1974 e 1990 e vice em 1966 e 1986.

Campeã em 1954, 1974 e 1990 e vice em 1966 e 1986. Situação atual: Não existe desde 1990

Não existe desde 1990 O que aconteceu: Após a reunificação alemã, a seleção passou a ser oficialmente Alemanha.

*Todos os títulos mundiais anteriores a 1990 pertencem oficialmente à Alemanha atual.

Alemanha Oriental

Copas disputadas: 1974

1974 Colocação: Sexto lugar em 1974.

Sexto lugar em 1974. Situação atual: Dissolvida em 1990

Dissolvida em 1990 O que aconteceu: Foi incorporada à Alemanha Oriental durante a reunificação.

Sérvia e Montenegro

Copas disputadas: 2006

2006 Colocação: 32º em 2006 (último lugar).

32º em 2006 (último lugar). Situação atual: Dissolvida em 2006

Dissolvida em 2006 O que aconteceu: O país separou‑se logo após o Mundial, originando seleções distintas da Sérvia e de Montenegro.

Índias Orientais Neerlandesas

Copas disputadas: 1938*

1938* Colocação: 15º em 1938 (último lugar)

15º em 1938 (último lugar) Situação atual: Não existe desde 1949

Não existe desde 1949 O que aconteceu: Era uma colônia dos Países Baixos e tornou‑se a atual Indonésia.

*Única seleção asiática a estrear em Copas antes da Segunda Guerra Mundial.

E o Zaire?

O país africano, adversário do Brasil na Copa de 1974, na Alemanha, hoje é a atual República Democrática do Congo. Ou seja, o país apenas mudou de nome, mas o Estado continuou.