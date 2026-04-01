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Iraque vence Bolívia e é a última seleção classificada para a Copa de 2026

Após 40 anos, seleção iraquiana volta para a Copa do Mundo após vencer de 2 a 1 para a Bolívia

AFP

Zero Hora

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