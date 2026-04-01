Iraque vence Bolívia e é a última seleção classificada para a Copa de 2026

O Iraque estará no Grupo I, onde vai enfrentar França, Senegal e Noruega. Julio Cesar AGUILAR / AFP

O Iraque venceu a Bolívia por 2 a 1 na madrugada desta quarta-feira (1), em Monterrey, no México, pela repescagem intercontinental e garantiu a última vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Os iraquianos abriram o placar com Ali Alhamadi aos 10 minutos e Moisés Paniagua, de 18 anos, empatou para a seleção sul-americana (38').

No início do segundo tempo Aymen Hussein marcou o gol da vitória do Iraque, que encerrou assim uma longa espera de 40 anos para voltar a disputar um Mundial. A última participação havia sido na Copa do México de 1986.

A última participação da seleção do Iraque havia sido na Copa do México de 1986. Julio Cesar AGUILAR / AFP