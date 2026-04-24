Ingressos para a Copa do Mundo são anunciados por R$ 11 milhões em site de revenda

Quatro entradas para a decisão estão sendo oferecidas por US$ 2,3 milhões cada. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Os preços de ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 atingiram níveis impressionantes no mercado de revenda. Em uma plataforma oficial ligada à Fifa, torcedores chegaram a anunciar entradas por valores próximos de R$ 11 milhões.

De acordo com informações da Associated Press, quatro ingressos para a decisão, marcada para o dia 19 de julho, estão sendo ofertados por cerca de US$ 2,3 milhões cada (R$ 11,5 milhões na cotação atual). Os assentos ficam em um setor inferior do MetLife Stadium, nos Estados Unidos, atrás de um dos gols.

Apesar de operar o ambiente de troca de ingressos, a Fifa não interfere nos valores definidos pelos vendedores. Ainda assim, a entidade cobra taxa de 15% sobre a compra e outros 15% sobre a revenda.

Além das opções milionárias, há variações expressivas de preços no site. Um assento em área de fácil acesso no anel inferior aparece por cerca de US$ 207 mil (cerca de R$ 1 milhão), enquanto outros lugares mais afastados, no setor superior, são anunciados por valores que vão de US$ 23 mil (R$ 115 mil) a US$ 138 mil (R$ 690 mil).

Valores "mais acessíveis"

Já os ingressos mais "baratos" para a final, na plataforma de revenda, giram em torno de US$ 10,9 mil (R$ 54,5 mil), localizados nas últimas fileiras do estádio.

Os valores contrastam com os preços praticados diretamente pela Fifa em sua venda oficial. Novos lotes disponibilizados recentemente indicam ingressos para a final por cerca de US$ 10,9 mil (R$ 54,5 mil) — o mais barato do site de revenda, muito abaixo dos anúncios mais inflacionados no mercado secundário.

Semifinais

Outros jogos decisivos também apresentam preços elevados. As semifinais, por exemplo, têm bilhetes na casa dos US$ 9 mil (R$ 45 mil) a US$ 11 mil (R$ 55 mil), dependendo da partida e da localização.

Mesmo jogos da fase inicial registram cifras relevantes. Partidas da seleção dos Estados Unidos, por exemplo, têm ingressos que ultrapassam US$ 4 mil (R$ 20 mil), dependendo do confronto e do setor do estádio.